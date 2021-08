Mercato PSG : Real, la stratégie du Paris SG avec Mbappé révélée

Publié par JEAN-LUC D le 21 août 2021 à 07:15

À une dizaine de jours de la fin du mercato, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG qui expire le 30 juin 2022. Si beaucoup d’observateurs redoutent un départ libre pour le joueur de 22 ans, le club de la capitale, lui, a son plan bien ficelé dans ce dossier.

Le PSG exclut un départ pour Kylian Mbappé cet été

« Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant, il n'y a pas plus compétitif que le PSG. Il n'a plus d'excuse pour faire quelque chose d'autre. » Lors de la présentation officielle de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi s’était voulu très claire en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé.

Pour le président du Paris Saint-Germain, avec les renforts de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, Mbappé n’a plus d’arguments pour ne pas renouveler son engagement avec les Rouge et Bleu. D’après les révélations de La Gazzetta dello Sport, la direction du PSG reste ferme face aux nombreuses demandes de l’international français afin qu’elle accepte d’ouvrir les négociations avec le Real Madrid en vue de son transfert cet été. Nasser Al-Khelaïfi bloque carrément toute possibilité de départ de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco. Quitte à le voir partir librement l’été prochain ? Pas vraiment.

Le PSG joue le temps et compte sur le vestiaire pour Mbappé

Selon le journal italien, l’objectif du Paris Saint-Germain en fermant hermétiquement la porte à un départ de Kylian Mbappé, ce n’est pas forcément dans le but de le voir honorer sa dernière année de contrat et filer librement à l’issue de la saison 2021-2022. La Gazzetta dello Sport explique que le plan des dirigeants parisiens c’est de miser sur le temps en laissant le vestiaire et surtout les nouvelles recrues, dont notamment Lionel Messi, convaincre Mbappé de prolonger. Les dirigeants pensent qu’une bonne campagne européenne pourrait également être un argument de poids pour pousser le natif de Bondy à prendre une décision en faveur du PSG.