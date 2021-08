PSG Mercato : Précision-choc sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 13 août 2021 à 08:55

Alors que Lionel Messi a effectué son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers ce jeudi, l’arrivée de la star argentine au PSG continue d’émouvoir la planète foot. Un important détail des négociations entre le joueur de 34 ans et les dirigeants parisiens a ainsi fuité.

Mercato PSG : Pas de prime à la signature pour Messi ?

Alors que plusieurs sources espagnoles ont récemment évoqué une prime à la signature de 40 millions d’euros pour Lionel Messi, le quotidien Le Parisien fait le point sur les négociations entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et l’entourage de la star argentine. En effet, le média francilien explique qu’aucune prime à la signature n’a été conclue entre les deux parties lors de leurs discussions en vue de la signature de l’ancien capitaine du FC Barcelone. Cité l'entourage du septuple Ballon d’Or, la publication régionale assure que le nouveau numéro 30 des Rouges et Bleus n'a perçu aucune prime pour le contrat de deux ans plus une année en option qu’il a signé avec le Paris SG.

« Jeudi, via un communiqué, le club expliquait qu’une partie des bonus liés au contrat allaient être payés en cryptomonnaie. Parallèlement à cette information, le club et les conseillers de Lionel Messi nous ont fait savoir qu’aucune prime à la signature n’avait été incluse dans le deal », explique Le Parisien. Une information confirmée par RMC Sport.

Lionel Messi conserve ses droits à l'image

La radio métropolitaine indique notamment que « le PSG ne va verser aucune prime à la signature à Lionel Messi selon plusieurs sources au club et dans l’entourage de l’Argentin et comme annoncé par Le Parisien. » Par contre, les deux sources confirment les 41 millions d’euros que le Paris Saint-Germain va verser à Messi par saison jusqu’en 2023 et 43 millions d’euros s’il accepte d’activer sa troisième année optionnelle. Pour le média sportif, « nul doute que son contrat de deux années (plus une en option) est assorti de différents bonus très lucratifs et qu’il a très peu cédé sur ses droits à l’image. »