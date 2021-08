OM Mercato : Annonce retentissante du clan Alexander Sörloth

Publié par ALEXIS le 21 août 2021 à 12:51

Le père d’Alexander Sörloth, attaquant courtisé par l’ OM, a lâché un gros indice sur l’avenir de son fils au RB Leipzig. Il a ouvert grandement la porte de sortie du club de Bundesliga pour l’attaquant.

OM : « Alexander Sörloth quittera le RB Leipzig à 150% », selon son père

Dario Benedetto est parti de l’ OM et a rejoint Elche CF en Liga en Espagne. Du coup, le club phocéen doit rapidement trouver un attaquant de pointe pour le remplacer au sein de l'équipe de Jorge Sampaoli. Alexander Sörloth, l’une des cibles de l'Olympique de Marseille, pourrait être le successeur de l'avant-centre argentin. Le père du robuste attaquant (1,94 m) a fait une déclaration résonnante dans laquelle il confirme le départ de son fils du club allemand cet été. « Mon fils Alexander Sörloth quittera le RB Leipzig à 150% », a annoncé Goran Sörloth, sur la télévision norvégienne, dans des propos rapportés par Sport Bild.

Le président de l' OM serait don bien inspiré en s'activant rapidement pour attirer le buteur norvégien au Vélodrome, à 10 jours de la fermeture du marché des transferts. En d'autres termes, Pablo Longoria devra se montrer réactif face à la concurrence, car l’international norvégien (32 sélections, 11 buts) intéresse également des clubs européens.

L'attaquant norvégien vendu à plus de 20 M€ ?

Cependant, Alexander Sörloth ne quittera pas le RB Leipzig à vil prix ! Les clubs allemands comptent bien récupérer plus du montant de 20 M€ investis pour le recruter à Crystal Palace en septembre 2020. De plus, le buteur de 25 ans est sous contrat jusqu’en juin 2025. De ce fait, les dirigeants de Leipzig prendront tout leur temps pour le transférer au prix souhaité. Le joueur sollicité par l’ OM a pris part à 29 matchs en Bundesliga la saison dernière, pour 5 buts inscrits et 2 passes décisives offertes. Alexander Sörloth est évalué à 16 M€ sur le marché des transferts.