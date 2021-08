OGC Nice Mercato : Delort, comment Galtier est passé devant l’OM

Publié par ALEXIS le 21 août 2021 à 16:00

L’ OGC Nice tente de recruter Andy Delort au Montpellier HSC, tout comme l’OM. Christophe Galtier a cependant une longueur d’avance dans le dossier, grâce à un atout majeur, Score Agencies.

OGC Nice : Offre de près de 10 M€ au MHSC pour Delort

Christophe Galtier a confirmé l’intérêt de l’ OGC Nice pour Andy Delort. Et le club azuréen a fait une offre au Montpellier HSC, mais elle n’a pas été acceptée par les Pailladins pour l’instant. Toutefois, l’entraîneur du Gym tient le bon bout dans le dossier du buteur montpelliérain. Il aurait même doublé l’ OM qui ne peut pas s’aligner sur les exigences du Hérault Sporting Club. « Montpellier a besoin d'argent et l’ OGC Nice est le seul prétendant capable de lui en donner : une première offre inférieure à 10 M€ a été faite », a appris L’Équipe.

De plus, Andy Delort a informé les responsables du Montpellier HSC de son désir de rejoindre les Aiglons. « Il a rencontré vendredi ses dirigeants pour leur confier sa volonté de partir », d'après le média. Le quotidien sportif précise cependant que « ce n'était pas une surprise énorme, car le changement d'agent de l'attaquant algérien, qui travaille désormais avec le beau-fils de Christophe Galtier (John Valovic), laissait annoncer un tel désir ».

Galtier et Andy Delort conseillés par Score Agencies

Notons que c’est désormais Score Agencies qui s'occupe des intérêts de l’international algérien (10 sélections), mais aussi de ceux de Christophe Galtier. Un atout, en plus de l’offre de près de 10 M€ évoqué par la source, qui permet à l’ OGC Nice de passer devant l’Olympique de Marseille. En effet, le club phocéen tente aussi de recruter Andy Delort pour remplacer Dario Benedetto prêté à Elche CF en Espagne. Et le natif de Sète n'était pas insensible à l'intérêt du club phocéen, car il ne cachait pas son envie de jouer au Vélodrome et aussi la coupe d'Europe. Toutefois, l'arrivée de Nice et Galtier sur les rangs a changé la donne.