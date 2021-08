PSG Mercato : Thierry Henry prend position pour Mbappé

Publié par Timothée Jean le 24 août 2021 à 12:41

Après le recrutement de Lionel Messi, l'avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais incertain au PSG. Thierry Henry, ancienne star des Bleus, a livré son avis sur le sujet.

PSG Mercato : Thierry Henry prend la défense de Mbappé

C’est un dossier compliqué pour la direction du PSG. Les dirigeants parisiens espèrent prolonger Kylian Mbappé, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Mais les semaines passent et la prolongation du crack parisien n’aboutit pas. Selon les informations de RMC Sport, le joueur de 22 ans aurait même refusé la dernière offre de prolongation formulée par sa direction.

Ce refus catégorique place désormais la direction du PSG au pied du mur. Afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an, le PSG serait prêt à le vendre dès cet été. La direction parisienne n’attendrait plus qu’une offre satisfaisante du Real Madrid pour libérer Kylian Mbappé de sa dernière année de contrat. Un futur départ qui suscite déjà diverses réactions.

Ancienne icône de l’équipe de France, Thierry Henry a livré son analyse sur le sujet. Dans un premier temps, l’ancien entraineur de l’AS Monaco a défendu Mbappé. « On peut toujours spéculer et dire beaucoup de choses. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est toujours là, qu'il s'entraîne, qu'il marche, qu'il court et qu'il essaie de créer des occasions pour ses coéquipiers. Il marque des buts, je le sais bien. C'est un joueur qui honore aussi son contrat, il ne fait rien de mal et il répond présent sur le terrain, alors soyez heureux (…) ce n’est pas un manque de respect », a-t-il confié.

Thierry Henry espère que Mbappé restera à Paris

Poursuivant, Thierry Henry s’est montré très optimiste concernant l’avenir de la star du PSG, estimant que le champion du monde 2018 n'a aucune raison de partir après l'arrivée de Lionel Messi au club. « J’espère qu'il restera au PSG. J’espère qu'il sera bon et on verra après pour ce que l'avenir lui apportera, car c'est normal d'évaluer les choses », a souligné l’ancien buteur d’Arsenal. Toutefois, du côté de la presse espagnole, on est persuadé que l’attaquant du PSG rejoindra le Real Madrid.