PSG Mercato : Mbappé, grosse colère de Leonardo contre le Real !

Publié par Gary SLM le 25 août 2021 à 17:13

Leonardo, directeur sportif du PSG, n’est pas du tout satisfait du Real Madrid par rapport à ses manœuvres autour de Kylian Mbappé.

PSG : Leonardo charge le Real Madrid

Le Real Madrid veut Kylian Mbappé et cela fait deux ans qui lui tourne autour. Leonardo s’est montré très remonté contre le club espagnol qu’il accuse de se comporter de façon « incorrecte » avec le Paris Saint-Germain. Le Brésilien a confirmé l’offre du club merengue qu’il considère comme une simple stratégie de séduction envers l’attaquant parisien.

Le dirigeant du PSG a commencé par évoquer les échanges avec Mbappé sur la prolongation de son contrat dans les colonnes de RMC Sport. « Notre position a toujours été de garder Kylian, de le prolonger, ça a toujours été notre objectif et c’est encore le cas », a-t-il assuré.

Le patron de l’équipe du Parc des Princes a évoqué l’offre du club espagnol au joueur : « On a fait deux offres importantes à Kylian : une au niveau des tops joueurs de l’effectif il y a deux mois et une au-dessus de ces joueurs très récemment. »

Pour lui, ces différentes offres ont pour vocation de prouver au joueur combien il est important pour le projet, mais avec quelques limites. « On veut lui prouver qu’il est un joueur important, au centre du projet, mais pas au-dessus du projet », a lancé Leonardo avant de se pencher sur la proposition du Real Madrid pour Mbappé, laquelle est considérée comme indécente par les Parisiens.

La stratégie des Madrilènes percée à jour

« Par rapport à la position du Real, ça ressemble à une stratégie pour avoir un non de notre part, pour montrer qu’ils ont tout essayer et d’attendre un an pour l’avoir libre », confie le directeur sportif du PSG. Le bras droit de Nasser Al-Khelaïfi s’est ensuite montré très agacé par les merengues en disant : « Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même, car ils ont contacté le joueur. C’est inacceptable pour nous, parce que ce n’est pas correct. »

Pour lui, le club espagnol voudrait créer des problèmes au Paris SG alors qu'il pourrait s'y prendre différemment. « C’est la preuve même de la stratégie : une offre arrive à un an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu’ils ont tout essayé et commencer à négocier pour l’année prochaine. »

Cette sortie de Leonardo montre que les deux clubs sont à la rupture du pacte de non-agression observé jusque-là par le géant de la capitale française. Avec son budget sans limites, Paris pourrait mettre en sac l’effectif madrilène s’il le voulait. L’issue du dossier Mbappé devrait donner des indications sur les possibles actions de représailles que vont lancer les propriétaires du PSG en direction du rival du FC Barcelone. Le club catalan avait mal reçu le transfert de Neymar. Il n’a plus que ses yeux pour pleurer depuis le récent départ de Leo Messi alors que ses dirigeants cherchaient à débaucher le même Neymar du Parc.