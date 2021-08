OGC Nice Mercato : L' ASSE et le RC Strasbourg sur un coup au Gym

Publié par ALEXIS le 27 août 2021 à 04:15

À l’OGC Nice, Christophe Galtier ne compte pas sur Flavius Daniliuc. L’ ASSE et aussi le RC Strasbourg se sont positionnés pour récupérer le jeune défenseur central.

L' ASSE sur les rangs pour Daniliuc

L’ ASSE cherche un défenseur central, après avoir perdu successivement William Saliba, Wesley Fofana et Loïc Perrin, sans oublier Pape Abou Cissé (prêté au club ligérien entre janvier et mai 2021). Ces derniers jours avant la fermeture du mercato estivale, l’AS Saint-Étienne aurait des vues sur Flavius Daniliuc. Ce dernier manque de temps de jeu au Gym depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc de touche et surtout le retour de blessure du capitaine Dante (rupture d'un ligament croisé du genou gauche en novembre 2020). Claude Puel, reconnu pour sa politique de promotion de jeunes joueurs talentueux et prometteurs, a coché le nom du joueur de 20 ans.

« Des discussions sont en cours pour le transfert du défenseur central en Ligue 1 » d’après les informations de SPOX et Goal. « L’ ASSE ainsi que le RC Strasbourg sont intéressés par le capitaine de l'équipe nationale autrichienne U21. Un transfert définitif ou un prêt sont envisageables », a annoncé le dernier média. Flavius Daniliuc n’est pas insensible l’intérêt des Verts et Racing Club. Goal indique qu’il « pourrait quitter l'OGC Nice peu avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 31 août », afin de se donner les moyens de jouer sous un autre maillot.

Qui est Flavius Daniliuc ?

Flavius Daniliuc est international Espoir autrichien (5 sélections) et capitaine dans cette catégorie des U21. Il a été formé au FC Bayern Munich entre 2015 et 2019. Mais l’arrière natif de Vienne n’a pas eu sa chance avec l’équipe professionnelle munichoise. Il joué seulement avec les U17, U19 et la réserve, soit 74 matchs cumulés avec les équipes de jeunes du Bayern. Il a signé à l’OGC Nice en juillet 2020 pour 4 ans. Le joueur lorgné par l’ ASSE est donc sous contrat avec les Aiglons jusqu’à fin juin 2024 et sa cote est évaluée à 6 M€.

Barré par la concurrence de Jean-Clair Todibo et de Dante évidemment, Flavius Daniliuc est resté sur le banc de touche lors des 1re et 2e journées de Ligue 1 et n’était pas sur la feuille de match à la 3e journée. La saison dernière, il avait été titulaire 15 fois en 23 apparitions en championnat.