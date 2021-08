FC Nantes : Révélation sur la fin du mercato des Canaris

Publié par Ange A. le 27 août 2021 à 11:35

Déjà satisfait de son effectif en ce début de saison, Antoine Kombouaré pourrait encore accueillir du renfort au FC Nantes. La direction des Canaris devrait en effet compenser d’éventuels départs en ces derniers jours de mercato.

Révélation sur la fin du mercato du FC Nantes

Barragiste la saison dernière, le FC Nantes semble parti pour oublier cette triste expérience. Le club des bords de l’Erdre pointe actuellement à la 9e place avant la réception de l’Olympique Lyonnais ce vendredi. La rencontre compte pour la 4e journée de Ligue 1 Conforama. Au moment où la saison n’est qu’à son entame, Antoine Kombouaré pourrait encore accueillir des renforts d’ici la clôture du mercato. Mais comme le révèle Emmanuel Merceron, ces renforts n’arriveront qu’en cas de départ. « Il n’y a plus assez de temps pour prendre plus de deux joueurs. Franck Kita, Bayat et Mao n’anticipent rien, ils ne sont qu’en réaction à des propositions d’agent, donc ils partiront de zéro pour remplacer les départs », assure l’insider sur son compte Twitter.

Quels départs en vue au FCN ?

À en croire Emmanuel Merceron, le FC Nantes devrait donc opérer des « panic buy » en cette fin de mercato. Jusqu’ici, les Canaris n’ont signé que trois nouveaux joueurs : Rémy Descamps, Osman Bukari et Wylan Cyprien. D’autres renforts pourraient débarquer à Nantes dans les derniers jours du mercato pour compenser des départs. À un an de l’échéance de leurs contrats, Kalifa Coulibaly, Randal Kolo Muani et même Renaud Emond pourraientt quitter le FCN. L’attaquant malien est annoncé sur les tablettes de La Gantoise. Quant à RKM, il est annoncé dans le viseur de clubs allemands. L’avant-centre belge pourrait rallier l’Allemagne, où Hambourg est présenté comme un prétendant.