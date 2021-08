Real Mercato : Avant Mbappé, une belle affaire conclue à Madrid

Publié par Timothée Jean le 27 août 2021 à 17:25

À une année de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est proche de rejoindre le Real Madrid. Mais avant l’arrivée de l’attaquant parisien, le club madrilène vient de boucler une grosse signature en interne.

Real Madrid Mercato : Arrivée imminente de Kylian Mbappé

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid se concrétise de plus en plus. Les dirigeants du PSG ont longtemps fermé la porte à un départ du prodige français dans l’espoir de le voir prolonger son contrat expirant en juin prochain. Mais Kylian Mbappé campe toujours sur sa position en refusant les offres de prolongation formulées par sa direction. Et plus les jours passent, plus sa volonté de rejoindre le Real Madrid augmente.

Après une première offre de 160 M€ refusée par les dirigeants du PSG, le Real Madrid est revenu à la charge avec une offre revue à la hausse. Un montant de 170 M€ plus 10 M€ de bonus est évoqué. Et selon la presse espagnole, les Parisiens devraient finalement accepter cette seconde offre afin d’éviter un départ gratuit de Kylian Mbappé dans un an. L’affaire serait même proche d’être réglée entre les deux écuries.

En attendant la future arrivée du crack parisien, le Real Madrid travaille également en coulisses pour se garantir un effectif stable pour les années à venir. C’est dans cette perspective que le géant espagnol vient de boucler la prolongation de contrat de Casemiro.

Casemiro prolonge au Real Madrid jusqu’en juin 2025

Le Real Madrid a officialisé ce vendredi, via un communiqué publié sur son site officiel, la prolongation du contrat du Brésilien. Il est désormais lié aux Merengues jusqu'au 30 juin 2025. Arrivé en 2015 en provenance du FC Porto, le milieu de terrain s’est imposé au fil du temps comme un élément incontournable au sein de l’effectif merengue.

Sa prolongation est donc une belle récompense pour lui, mais elle est aussi un moyen pour le club espagnol de conserver son joueur le plus longtemps possible. Le renouvellement de son bail intervient après celui de Federico Valverde. À noter que le Real Madrid s’est lancé depuis quelques semaines dans une campagne de prolongation de contrat de ses forces vives afin de dissuader les éventuels prétendants, dont le PSG.