OL Mercato : L’ultime décision tombe pour Malick Fofana

Une tendance se profile pour Malick Fofana, à une semaine de la fin mercato. Paulo Fonseca est déjà informé de l’ultime décision prise pour le décisif attaquant.

Mercato : L’OL doit vendre Fofana pour équilibrer ses comptes

L’OL doit faire un dernier gros transfert cet été, comme il l’a promis à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le club rhodanien prépare ainsi la vente de Malick Fofana, mais au prix fort, soit plus de 40 millions d’euros. Il est le joueur de l’équipe de Lyon, dont la valeur est la plus élevée. Elle est estimée à 30 millions d’euros par le site internet spécialisé Transfermarkt.

Everton a fait une offre atteignant le montant fixé par Michele Kang, mais la pépite de Lyon refuse de jouer pour le Toffees. L’Olympique Lyonnais attend des propositions plus levées, tandis que le joueur de 20 ans espère l’offensive d’un club plus prestigieux que Les Blues de Liverpool.

En effet, Manchester United, Arsenal ou encore le Bayern Munich figurent parmi les clubs intéressés par les services de l’international Belge. Ce lundi, L’Equipe a confirmé la tendance sur l’avenir de Malick Fofana. Il assure que Lyon « doit vendre pour équilibrer ses comptes et respecter ses engagements financiers ».

OL : Fonseca s’est résigné à perdre Malick Fofana

Et ce n’est pas tout. Selon le quotidien sportif, Paulo Fonseca a été informé de l’éventuel transfert du joyau de l’OL, dans les derniers instants du mercato. « L’entraîneur portugais, parfaitement aligné avec ses dirigeants, s’est résigné depuis de longues semaines à perdre Malick Fofana », a-t-il souligné.

L’ailier belge fait pourtant un début de saison canon. Auteur d’une passe décisive lors de la victoire des Gones sur Lens (1-0), il a été buteur face au FC Metz au Groupama Stadium (3-0), lors de la 2e journée de Ligue 2.