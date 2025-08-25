Mercato FC Nantes : l’avenir de Guirassy déjà scellé ?

Du beau monde tourne autour du crack du FC Nantes, Herba Guirassy. Un cador belge fait le forcing pour le déloger avant la fermeture de ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Herba Guirassy, un départ imminent vers la Belgique ?

Un bruit enfle autour de Herba Guirassy. L’attaquant guinéen du FC Nantes attire un club belge, décidé à frapper vite. Guirassy n’a signé pro qu’il y a peu. Pourtant, déjà, des convoitises s’accumulent. Une saison en équipe première, 21 matchs, trois buts. Suffisant pour éveiller l’œil du Club Bruges. Le géant belge insiste, surveille, prépare son offensive.

D’après L’Equipe, les dirigeants brugeois veulent le jeune Nantais. Leur objectif est de densifier l’attaque. Ils envisagent d’envoyer une offre ferme, évaluée à 5 millions d’euros. Elle devrait atterrir sur la table des Canaris très bientôt. Mais Nantes ne compte pas brader sa pépite. Le tacticien du club, Luis Castro voit en Guirassy une pièce de son projet.

La famille Kita, elle, attend de voir. Convaincre ne sera pas simple. Bruges devra hausser son offre, séduire, pousser. Et le joueur ? Il se projette déjà. Un départ de la Beaujoire ne lui fait pas peur. Transfertmarkt l’estime à 1 million. Les pensionnaires de la Beaujoire n’ont pas encore pris une décision fixe concernant l’avenir de Herba Guirassy. Le Guinéen a débuté la nouvelle saison avec les Canaris.