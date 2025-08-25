Mercato OM : Dani Ceballos arrive, son contrat fuite !

Dans cette ligne droite du mercato, l’OM accélère pour faire venir le milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos. Les contours de son contrat à Marseille sont même déjà connus.

Mercato OM : Dani Ceballos, les détails du deal dévoilés

L’Olympique de Marseille est bien partie pour signer un joueur de classe mondiale. Dani Ceballos, le milieu de terrain du Real Madrid, est visé pour compenser le probable départ d’Adrien Rabiot. Les négociations entre les Phocéens et l’entourage du joueur ont même avancé ces dernières heures.

Dani Ceballos n’exclut pas un départ du Real Madrid, où il est utilisé avec parcimonie. L’international espagnol serait même très chaud pour signer à l’OM en ces dernières semaines du mercato. Les négociations pour sa venue à Marseille avancent très vite. Au point où les détails du deal ont déjà fuité. Selon le journaliste Nicolo Schira, Daniel Ceballos est prêt à s’engager pour une durée de quatre ans. Ce qui le lierait à l’OM jusqu’en juin 2029.

Ce contrat proposé au Madrilène est un signal fort de la direction marseillaise qui voit en lui un élément essentiel pour son entrejeu. Les discussions se poursuivent actuellement avec le Real Madrid afin de finaliser cette opération. L’idée d’un prêt avec option d’achat obligatoire est aussi étudiée entre les deux formations. Même si le Betis Séville joue les trouble-fêtes.