Mercato : Akliouche au PSG ? L’ AS Monaco lâche un indice

Pressenti au PSG pour renforcer le secteur offensif, Maghnes Akliouche a débuté la saison avec l’AS Monaco. Thiago Scuro, le directeur général du club monégasque, a fait le point sur la situation du milieu offensif de 23 ans.

Mercato PSG : La piste Maghnes Akliouche toujours d’actualité ?

À une semaine de la clôture du mercato estival, le Paris Saint-Germain reste à l’affût pour les opportunités du marché comme l’a récemment avoué Luis Enrique.

« Pensez-vous que votre mercato est terminé ? Notre obligation en tant que club est de rester ouverts jusqu’à la fin du mercato. Il faut être prêt à toutes les éventualités. On est contents des joueurs qu’on a signés, mais on reste prêts pour toutes les situations », a confié l’entraîneur parisien devant les médias jeudi passé.

Et selon les informations de PSG Inside Actus, la piste Maghnes Akliouche n’est pas totalement enterrée à Paris, mais Luis Campos ne passera à l’action qu’en cas de départ d’un joueur offensif. Désireux d’obtenir plus de temps de jeu en vue de la Coupe du Monde 2026, Kang-In Lee pourrait relancer le dossier Akliouche. Mais à ce stade, on en est encore loin.

Maghnes Akliouche partit pour rester à Monaco cet été ?

Dernièrement, le journal L’Équipe a révélé qu’à une semaine de la fin du mercato estival, l’AS Monaco n’a encore reçu la moindre offre pour Maghnes Akliouche, ni du PSG, ni de Manchester City, ni de l’Inter Milan, ni du Bayer Leverkusen. Initialement intransigeant sur un montant de 70 millions d’euros, le club de la Principauté serait disposé à revoir ses exigences à la baisse.

Le club princier tablerait désormais sur un transfert autour de 50 millions d’euros pour le natif de Tremblay-en-France. Sauf que Thiago Scuro ne serait pas non plus contre garder son numéro 11 une saison de plus.

Au micro de Ligue 1+, le directeur général de l’ASM a clairement laissé entendre que Maghnes Akliouche allait rester dans le collectif d’Adi Hütter cette saison. « Monaco a bon espoir de voir Maghnes Akliouche rester, je pense qu’il va rester chez nous et je pense que lui aussi pense qu’il va rester », a lâché le dirigeant monégasque.