INFO Mercato : L’OM vire un autre attaquant, deal signé

L’OM continue de réduire son effectif offensif. Après le transfert de Jonathan Rowe pour Bologne, c’est au tour de Faris Moumbagna de quitter le navire phocéen pour l’Italie.

Mercato OM : Faris Moumbagna rebondit lui-aussi en Italie

L’Olympique de Marseille est impitoyable en cette fin de mercato. Le club phocéen s’est récemment séparé de Jonathan Rowe suite à son altercation avec Adrien Rabiot. L’attaquant anglais a transféré à Bologne pour environ 19,5 millions d’euros. Et un autre attaquant de l’OM vient lui-aussi d’être envoyé en Italie.

Lire aussi : Mercato : Tension à l’OM, Faris Moumbagna bloque tout !

À voir

Mercato : Akliouche au PSG ? L’ AS Monaco lâche un indice

Faris Moumbagna a fait ses valises ! Gravement blessé en début de saison dernière, l’attaquant camerounais n’est jamais parvenu à remonter la pente. Son retour n’a pas convaincu Roberto De Zerbi de l’intégrer dans son groupe. Le natif de Yaoundé s’entrainait depuis plusieurs avec l’équipe réserve. Et il a fini par se résoudre à quitter le club marseillais en cette dernière semaine de mercato.

Lire aussi : Mercato OM : Moumbagna proche de débloquer un deal à Lille

Selon Sky Italia, Faris Moumbagna a été prêté promu italien Cremonese. L’OM percevra 300 000 euros pour ce transaction, et son option d’achat est fixée à 7 millions d’euros. D’autres départs sont d’ailleurs attendus dans les prochains jours. Azzedine Ounahi, Amine Harit ou encore Pol Lirola sont dans cette catégorie.