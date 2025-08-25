Mercato : L’ASSE tient le successeur de Davitashvili

L’ASSE aurait découvert un joueur dont le profil se rapproche de celui de Zuriko Davitashvili, en instance de départ. Il est pressenti pour succéder à ce dernier.

Mercato : Davitashvili en instance de transfert

L’ASSE n’est pas certaine de conserver Zuriko Davitashvili, qui refuse de jouer en Ligue 2. Contraint de démarrer la saison 2025-2026 avec l’équipe es Verts, il pourrait quitter le club relégué. Plusieurs clubs en Ligue 1 et à l’étranger sollicitent ses services depuis le début du mercato estival.

Interrogé sur sa situation contractuelle à l’issue du match contre Boulogne, samedi, le décisif joueur des Verts a botté en touche, confirmant ainsi l’incertitude autour de son avenir à l’AS Saint-Etienne. « Le mercato ? Je ne veux pas en parler, je suis ici pour le moment et je joue avec l’équipe en Ligue 2 », a-t-il lâché en zone mixte.

ASSE : Samba Diallo dans viseur, pour succéder à l’ailier géorgien ?

En prévision de l’éventuel transfert du virevoltant ailier gauche géorgien, les dirigeants stéphanois auraient déniché Samba Diallo au Dynamo de Kiev en Ukraine, grâce leur outil data. La piste est révélée par le journaliste Rudy Galetti, spécialiste du mercato. Le profil de l’ailier sénégalais est similaire à celui de Zuriko Davitashvili et il est évalué à seulement 300 000 € par Transfermarkt.

🚨🇫🇷 St. Etienne, Laval and Red Star have approached Samba Diallo, but initial salary proposals were considered below expectations.



The Dynamo Kyiv winger is also on the radar of 🇹🇷 and 🇧🇪 clubs gathering info on his situation.



One to watch until the end of the transfer window. pic.twitter.com/BQIsYRFqQj — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 24, 2025

L’attaquant formé au Sénégal suscite aussi l’intérêt de plusieurs clubs en Turquie et en Belgique à en croire la source. Face à la concurrence sur cette piste, l’ASSE serait bien inspirée de s’activer rapidement, afin d’éviter toute surprise, dans la dernière ligne droite du marché des transferts, dont la fermeture est fixée le 1er septembre.

Pour rappel, Samba Diallo est arrivé au Dynamo de Kiev en juillet 2021 en provenance de son pays natal. Il est lié au club ukrainien jusqu’au 31 décembre 2026. La saison dernière, il était prêté au Hapoel Jerusalem en Israël.