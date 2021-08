PSG Mercato : Mbappé, Real, Leonardo détruit une grosse rumeur

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2021 à 09:55

Kylian Mbappé va quitter le PSG pour s’engager avec le Real Madrid. Toutes les planètes commencent à s’aligner sur le sujet. Mais bien avant la finalisation de cette affaire, Leonardo, le directeur sportif du club parisien, a tenu à faire une importante précision.

Désaccords sur la vente de Mbappé entre Leonardo et Al-Khelaïfi ?

D’après les révélations de Goal, le torchon brûle entre les dirigeants du Paris Saint-Germain sur le dossier Kylian Mbappé. Le média sportif explique que tandis que Leonardo a ouvertement entrouvert la porte à un possible départ du champion du monde 2018, le président Nasser Al-Khelaïfi reste inflexible sur le sujet et exclut toute vente du joueur de 22 ans.

« Le président Al-Khelaïfi est partisan de ne pas vendre. Leonardo, aux relations très tendues avec son supérieur et rompues avec Mbappé, prône le contraire pour assainir les comptes et réinvestir une partie des revenus dans certains renforts », écrit la publication britannique. À quatre jours de la fermeture du mercato estival, l’avenir de Mbappé est toujours incertain, même si les dernières rumeurs évoquent un transfert proche entre les deux clubs à hauteur de 180 millions d’euros. Quant à Leonardo, lui tente de calmer les choses en restituant la vérité sur la position du club dans cette affaire.

Leonardo fait le point sur le dossier Mbappé

Profitant de son interview avec plusieurs médias, dont RMC Sport, mercredi en début d'après-midi, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est voulu très clair concernant l’unicité de la direction du club sur la question de l’avenir de Kylian Mbappé.

« On n'a jamais ouvert la porte à un départ de Mbappé. JAMAIS ! Les gens disent que j’ai envie de vendre et pas Nasser, mais moi ou Nasser on pense la même chose. On est sur la même longueur d’onde. On défend le club », a déclaré Leonardo dans des propos recueillis par RMC Sport.

Faisant un nouveau point sur ce sujet, Leonardo a assuré vendredi au micro d'El Chiringuito que « rien n'a changé par rapport aux deux derniers jours. C'est la même situation. » Autrement dit, la seconde offre de 180 millions d’euros du Real Madrid ne semble toujours pas satisfaire les Rouge et Bleu. Affaire à suivre donc…