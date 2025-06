Mercato PSG : Luis Campos repère la doublure d’Achraf Hakimi

Achraf Hakimi est insaisissable depuis le début de la saison, mais le PSG veut retrouver un second arrière droit de métier pour le faire souffler de temps en temps. Dans cette optique, Luis Campos serait intéressé par le profil d’un crack du FC Porto.

Mercato PSG : Luis Enrique veut un remplaçant à Achraf Hakimi

Avec 11 buts et 14 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues, Achraf Hakimi est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain cette saison. Mais au-delà de ses statistiques, le latéral droit de 26 ans s’est surtout illustré avec maestria par sa polyvalence puisque Luis Enrique l’a positionné tantôt comme défenseur, tantôt en milieu relayeur, voire comme attaquant dans certains systèmes de jeu.

Et l’international marocain est toujours parvenu à briller à chacune de ses apparitions, réunissant notamment à gommer ses lacunes défensives pour devenir un joueur complet et essentiel dans le système de jeu des Rouge et Bleu. Cependant, Achraf Hakimi est sans réel concurrent à son poste aujourd’hui au sein du collectif parisien.

Une situation qui commence à inquiéter l’entraîneur et le staff du PSG. Surtout que joueur va participer à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Ces dernières heures, le journal Le Parisien rapporte que le recrutement d’un nouveau latéral droit est désormais érigé en priorité pour Luis Campos durant ce mercato estival. À l’étranger, un nom a même déjà fuité comme possible doublure d’Achraf Hakimi la saison prochaine.

Martim Fernandes pour faire souffler Hakimi ?

Le quotidien régional rapporte que la direction sportive du PSG s’active en coulisses pour attirer un nouvel arrière gauche pour gérer la rotation et assurer la continuité en cas de soucis physiques ou de compétition internationale d’Achraf Hakimi. Et selon les informations d’ESPN, Luis Campos songerait sérieusement à Martim Fernandes, le défenseur du FC Porto. 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗠 𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗘𝗦 : 𝗟𝗔 𝗕𝗢𝗡𝗡𝗘 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗨𝗥𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗛𝗔𝗞𝗜𝗠𝗜 ? 🤔 🇵🇹



🎂 Âge : 19

Nationalité : 🇵🇹

📏 Taille : 181cm

👣 Pied : Droit

🛡️ Club : FC Porto

💰 VM : 12M€



✅ Martim Fernandes est un latéral droit offensif très précis dans ses centres. (99e… pic.twitter.com/UlcH8XEhaU— Rising PSG (@PSGRISING) June 28, 2025

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur de 19 ans est estimé à 12 millions d’euros par Transfermarkt. Le journal lisboète Record ajoute même que l’international espoir portugais, victime d’un accident de la route sans gravité la semaine passée, ne serait pas contre un transfert au PSG, où il retrouverait ses compatriotes Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Joao Neves.

Une signature dans le club de Nasser Al-Khelaïfi serait un grand pas vers la sélection nationale. Martim Fernandes serait donc d’accord pour rejoindre le collectif de Luis Enrique. Mais rien n’est encore fait dans ce dossier. Pour l’instant, le PSG n’a transmis aucune offre au FC Porto pour le natif de Valongo, mais Luis Campos reste très à l’affût dans ce dossier, et attend le retour en Europe, après la Coupe du Monde des Clubs, pour accélérer sur cette piste.