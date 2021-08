Mercato PSG : Mbappé au Real, Leonardo lâche une petite bombe !

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2021 à 20:55

Kylian Mbappé va quitter le PSG pour s’engager en faveur du Real Madrid. Selon plusieurs médias, l’affaire est quasi bouclée entre les deux clubs et ce n’est plus qu’une question de temps avant de voir l’attaquant tricolore débarquer à Madrid. Leonardo a fait un nouveau point sur ce dossier.

Accord imminent entre le PSG et le Real pour Mbappé

Ce vendredi, plusieurs médias, dont Le Parisien, RMC Sport et Marca, ont annoncé en choeur que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont sur le point de signer un accord pour le transfert de Kylian Mbappé. Après un premier chèque de 160 millions d’euros refusé par son homologue Nasser Al-Khelaïfi, le président madrilène Florentino Pérez est revenu à la charge avec une seconde proposition de 170 millions d’euros plus 10 millions de bonus.

Selon Marca, cette dernière offre a fait mouche puisque le Paris Saint-Germain a accepté et ouvre désormais la porte à un départ de son numéro 7. Toutefois, l’officialisation tant attendue pour ce jour n’est pas tombée et les spéculations vont bon train. Traqué par les journalistes espagnols, le directeur sportif du PSG a fait une nouvelle annonce sur les négociations avec le Real Madrid.

Leonardo sur Mbappé : « La situation est la même qu’il y a deux jours »

Dans une récente interview accordée à plusieurs médias, dont RMC Sport, Leonardo a clairement indiqué que Kylian Mbappé ne sera pas retenu forcément si le Real Madrid faisait une offre satisfaisante selon les conditions du Paris Saint-Germain. Et alors que le transfert est annoncé comme imminent, le directeur sportif parisien est monté au créneau pour calmer le jeu autour de cette affaire. Le dirigeant brésilien assure qu’il n’y a encore aucun accord avec le Real Madrid.

« La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé ces deux derniers jours. Rien n'a changé. La situation reste la même », a lancé Leonardo dans une courte vidéo publiée cet après-midi par l'émission El Chiringuito, niant ainsi l'imminence d'un transfert. À noter que le mercato estival ferme ses portes le 31 août à minuit, soit dans cinq jours.