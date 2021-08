PSG Mercato : Coup de théâtre renversant dans le dossier Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2021 à 11:55

Alors qu’un accord a été annoncé proche entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas quitté la capitale française. Aux dernières nouvelles, ce dossier pourrait finalement connaître un dénouement totalement surprenant.

L’offre de 180M€ du Real pour Mbappé refusée par le PSG ?

En effet, d’après les informations du quotidien Le Parisien, le Paris Saint-Germain « a refusé la deuxième offre du Real Madrid et en espère une troisième plus élevée. Or la maison blanche faisait savoir dès jeudi soir que sa deuxième serait aussi sa dernière proposition. Comme toujours, un transfert, surtout de cette importance, se déroule sur fond d’immense jeu de poker menteur. »

L’Équipe confirme la tendance dans ce dossier et révèle que « Mbappé ne partira qu’à une seule condition, si le Real Madrid met le prix attendu par Paris. » Selon le journal sportif, Leonardo a expliqué au clan Mbappé, vendredi, qu’il pense que Florentino Pérez agit par stratégie pour montrer qu’il a tout tenté pour recruter le champion du monde 2018, mais qu’il s’est heurté à l’intransigeance de Nasser Al-Khelaïfi.

Le Bondynois, qui souhaite rejoindre effectivement la Maison-Blanche d’ici le 31 août, aimerait être fixé puisque la journée d’hier, annoncée comme celle de l’officialisation de l’accord entre le PSG et le Real Madrid, n’aura pas permis une avancée réelle de ce feuilleton. Et les Merengues commenceraient déjà à envisager un tout autre dénouement dans cette affaire.

Le Real Madrid prêt à attendre janvier ?

Si le Real Madrid croyait avoir fait le plus dur avec sa seconde offre de 170 millions d’euros plus 10 millions de bonus, le Paris Saint-Germain ne compte pas laisser partir Kylian Mbappé à ce prix. L’Équipe du jour assure que les dirigeants parisiens réclament au moins 180 millions d’euros sans bonus, soit plus que ce que les Madrilènes proposent pour le moment. Face à l'intransigeance du vice-champion de France, qui a donc repoussé ses deux premières offres, les vice-champions de Liga réfléchiraient désormais à patienter jusqu’en janvier pour négocier librement avec Kylian Mbappé en vue d’une arrivée gratuite l’été prochain.

Sky Sports explique en effet que si l’intérêt est réciproque entre le club espagnol et le Golden Boy 2017, Florentino Pérez ne compte pas pour autant mettre ses finances en difficultés. Mbappé pourrait donc finalement rester au PSG cette saison et rejoindre Madrid gratuitement dans un an.