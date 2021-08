Stade Rennais Mercato : Annonce imminente pour ce deal à 2 M€

Publié par Ange A. le 29 août 2021 à 08:05

Alors que l’avenir d’Eduardo Camavinga cristallise l’attention au Stade Rennais, un autre jeune formé au club est sur le départ. L’annonce de son transfert vers l’Udinese serait même imminente.

Un jeune du Stade Rennais vers la Serie A

À deux jours de la fermeture du mercato estival, le futur d’Eduardo Camavinga au Stade Rennais reste à éclaircir. Le milieu de terrain de Rennes, à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat, est notamment annoncé au Paris Saint-Germain. Si le flou entoure encore l’avenir du numéro 10 rennais, un autre jeune formé au club est certain de faire ses valises. Dans les tuyaux depuis quelques heures, son transfert vers l’Italie ne serait plus qu’une question de temps. L’Équipe révèle en effet que Brandon Soppy va s’engager avec l’Udinese. Le quotidien sportif croit savoir que la vente du latéral droit va rapporter 2 millions d’euros au SRFC. Un contrat de 5 ans attendrait également l’arrière droit chez le pensionnaire de Serie A.

Annonce officielle pour Soppy lundi ?

Absent du groupe pour le déplacement à Angers ce dimanche, Brandon Soppy aurait déjà rejoint l’Italie selon la même source. Il y aurait posé ses valises samedi. Le latéral devrait parapher son contrat avec l’Udinese d’ici lundi. À 19 ans, le natif d’Aubervilliers s’apprête à vivre sa première expérience dans un championnat étranger. Avec Rennes, son club formateur, il n’a disputé que 11 rencontres, toutes jouées la saison dernière. Il était notamment la doublure du nouveau capitaine rennais Hamari Traoré.