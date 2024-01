Le Stade Rennais veut renforcer l'expérience de son effectif, notamment chez les latéraux cet hiver. Guéla Doué pourrait être poussé vers la sortie dans ce sens.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC négocie une offre de prêt pour Guéla Doué

Seulement dixième de Ligue 1 après 17 journées, le Stade Rennais a raté sa première partie de saison en championnat. Néanmoins, le club breton est toujours engagé en Ligue Europa et en Coupe de France, où il entrera en lice contre Guingamp dimanche. Dans ce contexte, la direction réfléchit à renforcer l'effectif lors du mercato hivernal. Celui-ci a ouvert ses portes depuis le 1er janvier dernier, et plusieurs clubs de l'élite en ont déjà profité pour garnir leurs rangs.

D'après L'Équipe, l'expérience pourrait primer sur la jeunesse au SRFC. Olivier Cloarec, le président des Rouge & Noir, souhaiterait un latéral droit plus solide que Guéla Doué pour concurrencer Lorenz Assignon. Le joueur de 21 ans n'a pas réussi à convaincre en ce début de saison, malgré 11 apparitions. Dans ce sens, le SRFC négocie son départ. Une offre de prêt avec option d'achat a été faite par le Paris FC, dixième de Ligue 2 qui souhaite pallier la blessure de Sofiane Alakouch. Une clause de rachat pourrait être assortie dans le futur contrat de Doué. Déjà interessé l'été dernier, le club francilien tente le coup après avoir abdiqué pour Jaouen Hadjam (FC Nantes).

Le Stade Rennais espère le retour de Brandon Soppy

Pour le moment, aucun accord officiel n'a été déclaré par l'une ou l'autre partie. D'après le quotidien sportif, le temps de jeu sera un sujet primordial pour la réalisation du transfert. De plus, si Guéla Doué part, c'est que le Stade Rennais aura trouvé son remplaçant. En ce sens, Brandon Soppy pourrait bien débloquer la situation. L'ancien Rennais (2017-2021), prêté avec option d'achat par l'Atalanta au Torino cette saison, est visé par le SRFC selon le journaliste Gianluca Di Marzio.

S'il évolue davantage en tant que milieu droit, Brandon Soppy peut également dépanner au poste de latéral droit. Avec une saison pleine à l'Udinese (30 matchs entre 2021 et 2022) et des débuts intéressants à Bergame (16 matchs, 3 buts entre 2022 et 2023), il répondrait clairement à la demande des dirigeants bretons : un profil plus expérimenté que celui de Guéla Doué. Seulement, il faut convaincre l'Atalanta de résilier le prêt. Une étape qui semble difficile, tant l'option d'achat est rentable pour la Dea (entre 6 et 7 millions d'euros selon L'Équipe). Une solution paraît évidente pour le SRFC : formuler une offre supérieure à celle négociée par le Torino. Sinon, les chances sont très réduites pour voir Brandon Soppy porter à nouveau le maillot rouge & noir.