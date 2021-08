PSG Mercato : Accord imminent avec Rennes pour Camavinga !

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2021 à 21:55

À côté du dossier Kylian Mbappé, le PSG n’oublie pas Eduardo Camavinga. Refusant de prolonger son contrat avec le Stade Rennais, le milieu de terrain tricolore est annoncé du côté de Paris et les choses se précisent dans ce sens.

Mercato PSG : Ça sent la fin pour Camavinga à Rennes

Annoncé au Paris Saint-Germain depuis des mois, Eduardo Camavinga n’a toujours pas quitté le Stade Rennais. Mais d’après son entraîneur Bruno Genesio, l’international français de 18 ans se rapproche de la fin de son histoire avec son club formateur. Une fin que le coach rennais souhaite heureuse pour tout le monde.

« Je n’ai aucune info à donner. Sincèrement, on n’a aucune info dans un sens ou dans l’autre. Je sais que c’est une situation difficile pour lui, comme pour le club et moi. Il ne reste plus longtemps à attendre pour voir l’issue du feuilleton qui nous a animés tout au long de ce mercato. Ce sont des périodes difficiles pour les joueurs, les entraîneurs et les clubs. Eduardo en a aussi souffert. On espère un dénouement heureux pour tout le monde », a déclaré le successeur de Julien Stéphan en conférence de presse ce vendredi, dans des propos relayés par RMC Sport.

À trois jours de la fin du mercato, le natif de Miconje est toujours lié au PSG et l’affaire devrait être bouclée dans les dernières heures du marché des transferts.

Camavinga au PSG pour 30M€ ?

D’après les informations divulguées par le quotidien régional Ouest-France et confirmées par L’Équipe, Eduardo Camavinga a disputé son dernier match au Roazhon Park sous le maillot du Stade Rennais dimanche dernier face au FC Nantes (1-0). D’ailleurs, il a déjà fait ses adieux aux supporters du club breton. Pour le journal L’Équipe, Camavinga va bel et bien rejoindre le Paris Saint-Germain contre un chèque de 30 millions d’euros dans les derniers instants du mercato estival, soit le 31 août avant minuit.

Le directeur sportif parisien Leonardo maintient le contact avec son homologue du SRFC, Florian Maurice, et l’affaire devrait donc se régler assez rapidement. Il devrait être le dernier ou l’un des deux derniers renforts de Mauricio Pochettino si Leonardo parvient à mettre la main sur une star offensive en cas de départ de Kylian Mbappé.