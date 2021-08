Mercato Barça : Un potentiel successeur de Messi claque la porte

Publié par JEAN-LUC D le 29 août 2021 à 16:14

Décidément, plus rien ne va au Barça. Après avoir perdu Lionel Messi au profit du PSG, le club catalan assiste impuissant au départ de l’un de ses espoirs considérés comme un potentiel successeur de la star argentine.

Ilaix Moriba ne va pas continuer l’aventure avec le Barça

Après vingt-et-un de bons et loyaux services et à la surprise générale, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2023 avec une troisième année supplémentaire en option. En grande difficulté financière, le club espagnol n’a pas pu faire valider le nouveau contrat qu’il avait rédigé pour le septuple Ballon d’Or auprès des instances dirigeantes de la Liga. Les Blaugranas vont devoir désormais faire sans leur maître à jouer et cela s’annonce déjà compliqué pour l’entraîneur Ronald Koeman.

En effet, considéré comme l’un des espoirs du FC Barcelone pour prendre la place de Messi, le jeune milieu de terrain Ilaix Moriba ne va pas continuer l’aventure avec le club catalan. En fin de contrat dans un an, le joueur de 18 ans a décidé de ne pas renouveler son engagement aux conditions fixées par sa direction. Afin d’éviter un autre départ gratuit comme avec Messi, l’actuel 8e du championnat d’Espagne a pris la résolution de le placer sur le marché des transferts. Et Ilaix Moriba est proche de poser ses valises dans un nouveau club.

Énorme revirement pour l’avenir de Ilaix Moriba

Ilaix Moriba va rejoindre un nouveau club avant la fermeture du mercato estival. Mais ce n’est pas pour s’engager avec le club où la presse l’annonçait initialement. En effet, alors qu’un accord avait été annoncé avec Tottenham, le jeune barcelonais s’apprête finalement à prendre la direction de la Bundesliga. « Le très attendu milieu devrait, sauf improbable retournement, s'engager avec le RB Leipzig. C'est en tout cas le souhait de Moriba, qui privilégie davantage le projet du club allemand plutôt que celui de Tottenham, également en course pour le recruter », révèle le journal L’Équipe ce dimanche.

À la recherche de liquidités pour équilibrer ses comptes, le Barça réclame 20 millions d’euros pour libérer son joyau guinéen. Et selon les dernières tendances, les deux parties ne sont pas très loin d'un accord pour Ilaix Moriba.