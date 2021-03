FC Barcelone: Ses débuts d'enfer, Ilaix Moriba livre des secrets

Publié le 07 mars 2021 à 21:13

Nouvelle pépite de la formation barcelonaise, Ilaix Moriba Kourouma commence à se faire une place dans le groupe du FC Barcelone. Un accomplissement pour ce jeune joueur, qui vient de très loin et qui a livré un message émouvant à l'issue de sa très belle prestation contre Osasuna face à qui il a inscrit son premier but avec le club catalan.

Moriba se croit dans un rêve

C'est la sensation du début d'année 2021 au Barça. Ilaix Moriba n'est pourtant qu'un jeune joueur qui évoluait à la Masia en début de saison. Âgé de 18 ans, il appartient à la génération 2003, son talent et la combativité du natif de Conakry lui a permis de s'offrir trois apparitions en Liga avec le club culé. Des matchs durant lesquels il n'a eu de cesse de se mettre en avant en offrant même deux passes décisives et en inscrivant un but hier face à Osasuna. Un match inoubliable pour Moriba, qui est revenu sur son but et a tenu à le dédier à ses parents : "Je n'y crois toujours pas. Leo m'a fait la passe décisive, je ne sais même pas comment j'ai crocheté, et avec de la chance ça a terminé au fond des filets. Je ne vais jamais oublier. Ce souvenir m'accompagnera jusqu'à la tombe, je le dédie à mes parents. "

Il en dit plus sur son épanouissement au FC Barcelone

Heureux, le jeune milieu de terrain a également tenu à s'exprimer sur son environnement en Catalogne et a remercié Ronald Koeman et ses coéquipiers qui lui permettent de s'améliorer en permanence : "Je rêve toujours de marquer, j'ai commencé à jouer au foot parce que j'aimais marquer, sinon j'aurais été gardien. Avec Koeman, il y a beaucoup de compétitivité à l'entraînement, qu'on soit jeune ou pas. On doit apprendre des vétérans qui nous aident beaucoup. Pendant le match, Messi m'a dit de tirer, c'est ce que j'ai fait." Un jeune talentueux et travailleur qui a toutes les armes pour s'imposer chez les Blaugrana.













Par Chemssdine