PSG Mercato : Coup de tonnerre dans le dossier Kylian Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 août 2021 à 20:55

Annoncé proche du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas quitté le PSG. Aux dernières nouvelles, l’avenir de l’attaquant tricolore pourrait même connaître un dénouement surprenant à trois jours de la fermeture du mercato estival.

L’Émir du Qatar n’a jamais voulu vendre Mbappé

« Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui », déclarait récemment Leonardo à propos de l’offre de 160 millions d’euros du Real Madrid pour l’international français des Rouge et Bleu.

Seulement, le club madrilène est revenu à la charge avec une seconde proposition de 180 millions d’euros, bonus compris, et le Paris Saint-Germain retient toujours Kylian Mbappé. Faisant le point sur ce dossier, la chaîne sportive ESPN lâche une troublante révélation ce dimanche en assurant que l’Émir du Qatar, qui gère désormais directement ce dossier, n’a jamais eu l’intention de vendre le Golden Boy 2017 au Real Madrid. Mieux, le richissime propriétaire du PSG aurait même d’autres plans plus juteux pour son joyau français.

Une dernière offre stratosphérique pour Mbappé ?

Samedi, La Gazzetta dello Sport annonçait déjà que les dirigeants du Paris SG font le pressing auprès du clan Mbappé pour lui faire comprendre notamment que Florentino Pérez et les siens n’ont pas les moyens pour financer le transfert de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco cet été. Et le média ESPN enfonce le clou en rapportant que le plan de Doha est retenir Mbappé et de profiter de l’arrivée de Lionel Messi pour tenter de le convaincre de prolonger son bail qui expire le 30 juin 2022.

Pour convaincre le Bondynois de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu, les dirigeants parisiens seraient disposés à lui offrir un bien meilleur salaire que Messi. Assez pour convaincre Mbappé de différer son transfert au Real Madrid ? Affaire à suivre…