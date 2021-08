FC Nantes Mercato : Les Canaris dégainent pour un buteur

Publié par Thomas le 30 août 2021 à 14:55

À la recherche d’un renfort dans le secteur offensif, les Canaris seraient passés à la vitesse supérieure ces dernières heures, en formulant une offre pour un prometteur avant-centre de Ligue 2 BKT. Le FC Nantes, qui se montre très prudent depuis le début de l’été, pourrait réaliser un joli coup dans les derniers instants du mercato.

FC Nantes Mercato : Un attaquant de l’EAG dans le viseur

Après des débuts en dents de scie, les dirigeants nantais s’activent en interne pour réaliser une grosse opération en attaque. Comme l’avance Foot Mercato, les Canaris supervisent depuis plusieurs jours l’attaquant guadeloupéen de l’En avant Guingamp, Matthias Phaëton. Des pourparlers ont été entamés entre les deux écuries françaises il y a quelques jours, mais tout s’est accéléré hier où la Maison Jaune a formulé une première offre au club breton.

Selon des « sources guingampaises », le FC Nantes serait passé à l’action en formulant une offre de prêt avec option d’achat obligatoire. En proie à des problèmes financiers importants, les Canaris voient un prêt comme la seule option possible cet été. Si aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre les Guingampais et les Nantais, tout pourrait se décanter dans les prochaines heures.

À 21 ans, Matthias Phaëton représente une des plus gandes promesses d’avenir de la Ligue 2 BKT. Après une Gold Cup réussie avec la Guadeloupe (2 buts inscrits), l’attaquant était dans le viseur de plusieurs clubs européens dont Angers et Nottingham Forest. C’est finalement Waldemar Kita et le FC Nantes qui semblent mener les devants pour enrôler le joueur, qui a déjà marqué un but depuis la reprise du championnat.

Dans le sens des départ, l’entraîneur Antoine Kombouaré a fait sous-entendre que plusieurs joueurs pourraient faire leurs valises d’ici mercredi. On parle notamment de l’ancien capitaine Abdoulaye Touré, tout proche du Genoa, ainsi que l’attaquant Kalifa Coulibaly, sur les tablettes de La Gantoise.