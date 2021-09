PSG : Mauvaise nouvelle pour Mbappé avec la France, Paris réagit

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2021 à 23:21

La grosse frayeur annoncée ce jeudi matin par la presse locale vient de se confirmer pour le PSG. Kylian Mbappé s’est blessé avec l’équipe de France. Et le club de la capitale vient de prendre une décision radicale pour son attaquant de 22 ans.

Kylian Mbappé a passé des examens avec les Bleus

Au lendemain de son transfert raté au Real Madrid, Kylian Mbappé s’est blessé avec l’équipe de France contre la Bosnie ce mercredi soir à Strasbourg (1-1), en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. SI cette gêne, survenue après une accélération au cours de la rencontre, n’a pas empêché l’attaquant du Paris Saint-Germain de continuer la rencontre avant sa sortie dans les arrêts de jeu et son remplacement à la 90e minute par Moussa Diaby, la douleur n’a pas disparu une fois au repos. Comme annoncé par L’Équipe et RMC Sport, le protégé de Mauricio Pochettino a passé des examens ce jeudi afin de déterminer la nature de cette potentielle blessure. Et les résultats sont désormais connus.

Mbappé quitte les Bleus et retourne au PSG

Touché à un mollet contre la Bosnie, au stade de la Meinau à Strasbourg, Kylian Mbappé a passé des examens ce jeudi. Selon les informations recueillies par le quotidien L’Équipe, l’IRM n’a pas détecté de lésion, mais le champion du monde 2018 ressent toujours une douleur dans la zone touchée lorsqu'il marche. Après une discussion avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, « le staff de l'équipe de France n'a pas souhaité prendre de risque » et a donc accepté de laisser le natif de Bondy rentrer dans la capitale pour poursuivre sa convalescence.

Mbappé est donc forfait pour les deux prochains matches de l’équipe de France contre l'Ukraine (4 septembre) et la Finlande (7 septembre). « Touché au mollet mercredi soir, lors du match nul de l’équipe de France contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), Kylian Mbappé quitte le rassemblement des Bleus et ne disputera donc pas les rencontres face à l’Ukraine et la Finlande », confirme RMC Sport. Le PSG devrait prochainement communiquer sur la santé de son numéro 7 alors que plusieurs échéances attendent les vice-champions de France en septembre.