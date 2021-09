Équipe de France : Grosse frayeur au PSG pour Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2021 à 11:15

En regroupement avec l’Équipe de France, Kylian Mbappé, attaquant du PSG, était titulaire contre la Bosnie-Herzégovine, mercredi soir, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le joueur du PSG est sorti avant le coup de sifflet final.

Kylian Mbappé s’est blessé lors de France-Bosnie

Un jour seulement après la fermeture du mercato estival et son transfert raté au Real Madrid, le numéro 7 du PSG inquiète déjà. En effet, le journal L’Équipe rapporte dans son édition du jour que l’international tricolore de 22 ans a ressenti une douleur au mollet au cours du match nul (1-1) contre la Bosnie-Herzégovine au Stade de la Meineau, à Strasbourg, mercredi soir lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

« Le Parisien a ressenti une douleur à un mollet sur une accélération face à la Bosnie. Pas de quoi l’empêcher de continuer durant 90 minutes (il a été remplacé par Moussa Diaby dans le temps additionnel). Mais à l’issue de la rencontre, le Parisien le ressentait encore. Des examens devraient être faits ce jeudi matin pour déterminer la nature de cette douleur », explique le quotidien sportif. Assez grave pour manquer les prochains matchs des hommes de Didier Deschamps ?

Mbappé forfait pour les deux prochains matchs des Bleus ?

« Comme évoqué par l’Équipe, le champion du monde a ressenti une gêne au mollet après la rencontre. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure. Le joueur parisien passera des examens ce jeudi. Rien de grave pour le moment, il s’agit d’une douleur », confirme RMC Sport. Déjà confronté à plusieurs absences au moment de communiquer sa liste (Théo Hernandez, Benjamin Pavard) ainsi qu’aux forfaits supplémentaires de dernière minute de N’Golo Kanté et Corentin Tolisso, Didier Deschamps pourrait se passer de l’un de ses meilleurs éléments pour les deux prochaines rencontres des Bleus contre l’Ukraine (4 septembre) et la Finlande (7 septembre) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le Paris Saint-Germain et l’équipe de France attendent donc les résultats des examens que va passer le joueur ce jeudi.