Stade Rennais : Camavinga se lâche après son transfert au Real

Publié par Ange A. le 03 septembre 2021 à 06:35

Longtemps annoncé chez un cador européen, Eduardo Camavinga a finalement rejoint le Real Madrid. Au sortir de la victoire des Bleuets face à la Macédoine du Nord (3-0), le joueur formé au Stade Rennais s’est confié sur sa signature chez les Merengues.

Eduardo Camavinga savoure son transfert au Real Madrid

Du haut de ses 18 ans, Eduardo Camavinga va poursuivre sa carrière au Real Madrid. Le milieu de terrain formé au Stade Rennais s’est engagé jusqu’en 2027 avec le vice-champion d’Espagne. Lequel a déboursé 31 millions d’euros hors bonus pour s’attacher les services de la pépite du SRFC. En grande forme après son transfert au Real, le milieu de terrain a d’ailleurs inscrit un but lors du succès des Bleuets jeudi contre la Macédoine du Nord (3-0). Après la rencontre, il a savouré sa prestation mais surtout son prochain départ pour la capitale espagnole. « C’est un rêve, tout joueur aimerait jouer au Real Madrid et je suis aussi content d’être avec les Espoirs et de retrouver les copains. Ça fait plaisir d’avoir la victoire », a lâché l’ancien numéro 10 de Rennes selon les propos rapportés par L’Équipe.

Un souhait fort pour son avenir en Bleu

Buteur ce jeudi, le milieu de terrain espère récidiver lundi face aux Îles Féroé pour confirmer sa forme actuelle. « Avec les événements, c'est sûr que j’étais heureux et je marque en plus mon premier but avec les Espoirs, ça me rend encore plus heureux. J’espère faire de même lundi contre les Îles Féroé », a assuré le néo-madrilène. Lequel espère de nouveau être appelé par Didier Deschampions, le sélectionneur des Bleus. « Je dois tout donner, prendre les Espoirs à cœur car c’est l’équipe de France, et j’espère tout donner pour retourner avec les A », a prévenu l’ancien du Stade Rennais aux 3 sélections et un but chez les Bleus.