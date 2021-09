OM : Marseille le mal-aimé de la Ligue 1, Paris pas loin

Publié par Ange A. le 06 septembre 2021 à 08:50

Malgré son étoile en Coupe d’Europe, l’ OM n’est plus le club le plus populaire en France. C’est que vient de révéler une étude menée par l’European Football Benchmark.

L’ OM nouveau club le plus détesté en France

Le dernier déplacement de l’Olympique de Marseille s’est soldé par l’interruption de la rencontre entre l’ OM et l’OGC Nice à l’Allianz Riviera. La rencontre a été suspendue suite à l’invasion de la pelouse par les supporters niçois. Lesquels en sont venus aux mains avec quelques joueurs et membres du staff marseillais. Une situation qui démontre à suffire que le club phocéen n’a plus l’assentiment dans les tribunes. Une tendance que vient encore de confirmer l’European Football Benchmark. Dans une étude, l’organe assure que Marseille est devenu le club le plus détesté en France. Cette étude révèle en effet que 29% des Français détestent le club présidé par Pablo Longoria.

Une impopularité grandissante pour Marseille

Rivaux historiques de l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain (25%) et l’Olympique Lyonnais (17%) complètent le podium. L’AS Saint-Étienne pointe à la quatrième de cette étude insolite. Longtemps considéré comme le plus le plus apprécié de l’Hexagone, l’ OM a également été déclassé à ce niveau selon l’European Football Benchmark. Avec 47% de voix, le club provençal est aujourd’hui relégué à la 5e place du classement des clubs les plus appréciés en France. À ce niveau, c’est le PSG qui occupe la première place avec ses 59%. Suivent l’Olympique Lyonnais (53%), l’AS Monaco (51%) et le Lille OSC (50%).