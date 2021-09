PSG Mercato : Prolongation Kylian Mbappé, une bombe tombe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2021 à 22:42

Le PSG ne compte pas se laisser faire dans le dossier Kylian Mbappé. Malgré la très grande assurance du Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi et les siens multiplient les offensives afin de convaincre leur attaquant de prolonger son bail qui expire dans un an.

Nouvelle offre du PSG pour Kylian Mbappé

Ce mercredi, le quotidien espagnol Marca rapporte que le Paris Saint-Germain attend le mois d’octobre pour revenir à la charge auprès du clan Kylian Mbappé. Déterminé à prolonger son joyau français, le club de la capitale compte lui faire une nouvelle offre sur la base d’un bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2024, avec un salaire de 45 millions d’euros annuels. Un montant qui ferait de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco le footballeur le mieux payé de la planète devant son coéquipier Lionel Messi et ses 41 millions d’euros nets par saison.

Une information confirmée par le journal catalan Sport, qui assure que Nasser Al-Khelaïfi a désormais compris que pour retenir Mbappé il pourrait avoir plus de chance en lui proposant une prolongation d’une courte durée, donc deux ans supplémentaires. Une chose qui garantirait aux propriétaires qataris du PSG de garder le champion du monde 2018 jusqu’à la Coupe du Monde que va organiser le Qatar en décembre 2022. Le protégé de Mauricio Pochettino pourrait ensuite partir à l’été 2023 sans être libre comme il l’avait promis à ses dirigeants. Mais d’après un spécialiste, le partenaire de Neymar a d’ores et déjà tranché en ce qui concerne son avenir.

La réponse de Kylian Mbappé déjà connue ?

En effet, selon Mathieu Faure, journaliste bien renseigné sur le dossier Mbappé, il est difficile à l’heure actuelle d’affirmer que le numéro 7 du Paris Saint-Germain va accepter de renouveler son engagement avec les Rouge et Bleu. Pour lui, « avoir Mbappé un an de plus, ça peut permettre au PSG d’avoir plus de chances de remporter la Ligue des champions. C’est mieux que de le laisser partir et de le remplacer n’importe comment en trois jours… »

Alors que le Paris SG croit encore en ses chances de réussir à convaincre le Bondynois, Mathieu Faure est cash sur la question : « une prolongation encore possible ? Non, c’est impossible ! Il est en position de force. Il est libre de faire ce qu’il veut. Il arrivera libre l’été prochain au Real en étant la star, dans le club de ses rêves, le plus grand club au monde. Il a aucun intérêt à faire plaisir au PSG ou à Monaco. » Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce feuilleton.