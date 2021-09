PSG Mercato : Une offre hors marché en préparation pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 07 septembre 2021 à 15:22

Alors que le Real Madrid ne lâche pas l’affaire pour Kylian Mbappé, le PSG veut tout mettre en oeuvre afin de convaincre son attaquant de prolonger son contrat qui expire l’été prochain. Et le club de la capitale est prêt à faire une véritable offre pour y parvenir.

Mbappé bientôt le mieux payé de la planète ?

Le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention d’abdiquer aussi facilement face au Real Madrid. Le vice-champion de France veut absolument convaincre son joyau français de parapher un nouveau bail. D’ailleurs, les propriétaires du PSG s’apprêtent à revenir à la charge avec une proposition démentielle qui ferait tout simplement de l’enfant de Bondy le footballeur le mieux payé de la planète.

En effet, la célèbre émission El Chiringuito confirme ce mardi que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar ont bien l’intention de tout tenter jusqu’au dernier jour de l’actuel engagement de Kylian Mbappé afin de lui faire signer un nouveau contrat. Le journaliste Eduardo Inda assure notamment qu’un nouveau contrat assorti d’un salaire époustouflant est ainsi en préparation pour le champion du monde 2018. Des revenus beaucoup plus importants que les 41 millions d’euros nets par saison de Lionel Messi. Suffisant pour faire changer d’avis le joueur ?

Le Real Madrid affiche sa sérénité pour Mbappé

Pour la presse madrilène, aucune tentative du Paris Saint-Germain ne parviendra à perturber Kylian Mbappé. L’ancien attaquant de l’AS Monaco veut rejoindre le Real Madrid et après l’échec de cet été, il ne compte plus perdre de temps. En fin de contrat, il entend bien honorer sa dernière année de contrat avant de rejoindre librement la capitale espagnole à l’issue de la saison.

Lundi, le journal AS a même révélé que le joueur et le Real Madrid ont d’ores et déjà trouvé un accord pour une arrivée à l’été 2022. Et Florentino Pérez n’attend plus que l’ouverture du mercato hivernal pour lui faire signer officiellement un précontrat. Le PSG aura donc du pain sur la planche dans ce dossier.