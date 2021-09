PSG Mercato : Le dossier Kylian Mbappé d’ores et déjà réglé !

Publié par JEAN-LUC D le 09 septembre 2021 à 09:42

Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid l’été prochain ou dès cet hiver. Tout serait d’ores et déjà bouclé pour l’avenir de l’attaquant tricolore de 22 ans.

Le départ de Kylian Mbappé est déjà acté !

D’après la chaîne sportive américaine ESPN, qui a posé la question à plusieurs de ses correspondants un peu partout en Europe, Kylian Mbappé dispute bel et bien sa dernière année sous le maillot du Paris Saint-Germain. Pour Rob Dawson, correspondant à Manchester, chez les Red Devils tout le monde est convaincu que l’ex-Monégasque va s’engager en faveur du Real Madrid. « Le Français a beaucoup d'admirateurs, notamment à Manchester United, mais même à Old Trafford, le sentiment est qu'il ne veut quitter le PSG que pour le Real Madrid. Les géants espagnols n'ont pas réussi à obtenir leur homme cet été, mais cela semble n'être qu'une question de temps avant qu'il ne soit à Madrid. Cela pourrait même être dès le mois de janvier », explique le journaliste anglais.

Un avis partagé par James Olley qui confirme que son départ libre en fin de saison est déjà acté et que l’enfant de Bondy se dirige inexorablement vers Madrid. « L'échec des offres cet été était à la fois un clin d'œil à la famille de Mbappé pour lui montrer que le Real veut toujours réaliser son rêve de jouer au Bernabeu malgré ses difficultés financières, et une posture pour souligner l'absurdité du Paris Saint-Germain, capable de refuser 200M€ pour un joueur. Il est presque certain qu'il ne signera pas un nouveau contrat, il devrait donc être en Espagne l'année prochaine », assure le confrère. Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, Mbappé ne compte donc pas s’éterniser en Ligue 1.

Plus d’espoir pour le PSG avec Mbappé

Alors que Nasser Al-Khelaïfi et le PSG préparent une nouvelle offre incluant un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec un salaire de 45 millions d’euros faisant de lui le joueur de foot le mieux payé, Mathieu Faure indique que Mbappé va reporter la Ligue des Champions avant de partir librement au Real l’été prochain. « Une prolongation encore possible ? Non, c’est impossible ! Il est en position de force. Il est libre de faire ce qu’il veut. Il arrivera libre l’été prochain au Real en étant la star, dans le club de ses rêves, le plus grand club au monde. Il a aucun intérêt à faire plaisir au PSG ou à Monaco », explique-t-il.