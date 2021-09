Arsenal Mercato : Les Gunners tiennent le successeur d'Aubameyang

Publié par Thomas le 10 septembre 2021 à 02:52

Lanterne rouge de Premier League, le début de saison des Gunners est un véritable fiasco. Malgré 165 millions d’euros investi, Arsenal peine à trouver un équilibre dans son équipe et a même dû recruter à la dernière minute le défenseur central japonais Takehiro Tomiyasu (22 ans) en provenance de Bologne. Les dirigeants londoniens veulent désormais repenser leur secteur offensif et aurait déjà le nom du successeur de Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal Mercato : Le successeur d’Aubameyang déniché en Liga

Les Gunners commencent déjà à penser à un futur sans Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais, au club depuis janvier 2018, voit son contrat se terminer en 2023, mais devrait sans surprise faire ses valises la saison prochaine. Très courtisé cet été, l’ancien stéphanois avait reçu des avances de la part du FC Barcelone, mais ses dirigeants souhaitaient le conserver cette saison pour le vendre l’été prochain. À en croire le Daily Mirror, à l’heure actuelle, Arsenal aurait déjà trouvé son successeur, et c’est un joueur du FC Séville.

Selon le tabloïd britannique, le principal objectif de Mikel Arteta et de ses dirigeants pour 2022, est la signature du Marocain Youssef En-Nesyri. Les Londoniens pensent que par sa jeunesse (il a fêté ses 24 ans en juin) et ses qualités physiques et techniques, le joueur possède le profil le plus adéquat pour succéder à Aubam. Sous contrat au FC Séville jusqu’en 2025, l’ancien joueur de Malaga est une pièce essentielle de l’effectif de Julen Lopetegui. En 2020-2021, En-Nesyri a marqué 18 buts en Liga. Le Marocain semble être parti sur la même dynamique cette saison avec déjà deux réalisations en trois journées de championnat.

Un investissement coûteux pour Arsenal

Si le média n’évoque pas la somme de cet hypothétique transfert, il est clair que les Gunners devront casser la tirelire pour s’attribuer les services d’un joueur en pleine bourre depuis des mois. Selon le site Fichajes la valeur d’En-Nesyri avoisinerait les 40 millions d’euros.