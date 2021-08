Barça mercato : un attaquant français dans le viseur du FC Barcelone !

Publié par Thomas le 16 août 2021 à 12:25

Le FC Barcelone a perdu Lionel Messi ce mercato estival. Le club espagnol va recruter un attaquant français pour renforcer davantage son équipe.

Un français dans le viseur du FC Barcelone

C’est une bombe que vient de nous lâcher le tabloïd britannique The Guardian. Le FC Barcelone, qui cherche à se reconstruire offensivement après le douloureux départ du sextuple Ballon d’Or argentin Leo Messi, aurait jeté son dévolu sur deux attaquants d’Arsenal. Le Barça, qui souhaite vendre son buteur danois Martin Braithwaite (auteur d’une prestation remarquable ce dimanche contre la Real Sociedad), penserait à Alexandre Lacazette et à Pierre-Emerick Aubameyang pour le remplacer. Le français, sous contrat jusqu’en juin prochain chez les Gunners, possède le profil idéal pour les catalans. Selon Sport, « le Barça ne pourra signer les deux joueurs et devra trancher ».

Mercato Barça : Lacazette au FC Barcelone la saison prochaine ?

C’est l’hécatombe à Arsenal, alors que nous vous faisions part d’un départ proche du défenseur espagnol Hector Bellerin, ce sont désormais les deux buteurs vedettes du club londonien : Lacazette et Aubameyang qui pourraient faire leurs valises. Ronald Koeman avait informé la presse avant la rencontre face à la Real Sociedad qu’il désirait recruter un nouvel attaquant. Le club catalan souhaite se séparer de Martin Braithwaite à très bon prix pour pouvoir enrôler un buteur de renom. Selon Sport, l’intérêt des blaugranas se serait porté sur les deux attaquants d’Arsenal. Tous deux seraient ravis de revêtir le maillot barcelonais, et des négociations avaient même été établies entre le gabonais et le club catalan, sans donner suite. Laporta pourrait se tourner vers l’ancien lyonnais à qui il ne reste qu’un an de contrat et qui ne fait pas l’unanimité chez les Gunners.

Vers un échange entre le Barça et Arsenal

L’idée des Catalans, serait de procéder à un échange en plus d’une contrepartie financière. La vente de Braithwaite ne suffirait pas à financer entièrement le transfert d’un des deux attaquants d’Arsenal. Joan Laporta pourrait alors inclure l’un de ses joueurs dans le deal, notamment le brésilien Emerson qui plait fortement à Mikel Arteta.