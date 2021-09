PSG - Clermont : Les éloges de Pochettino envers Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 12 septembre 2021 à 02:45

Le Paris Saint-Germain a étrillé le Clermont Foot (4-0) samedi lors de la e journée de Ligue 1. Sifflé avant la rencontre, Kylian Mbappé a de nouveau reçu le soutien de Mauricio Pochettino après le coup de sifflet final.

Le PSG écarte Clermont et poursuit son sans-faute

Le Paris Saint-Germain est irrésistible en ce début de saison. Samedi, le PSG a enchaîné son 5e succès de rang face au Clermont Foot. Les Rouge et Bleu se sont baladés face au promu au Parc des Princes. Ander Herrera (20e, 31e) y est allé de son doublé face au club auvergnat. Kylian Mbappé (55e) et Idrissa Gueye (65e) ont participé au festival parisien contre Clermont. Grâce à cette nouvelle démonstration, Paris reste leader du classement. Auteur du troisième but des siens, Mbappé a vécu une après-midi contrastée. Le numéro 7 parisien a notamment été sifflé avant la rencontre avant de recevoir des applaudissements à sa sortie. Après la rencontre, Mauricio Pochettino a eu des mots forts envers son joueur.

Pochettino encense Kylian Mbappé après Clermont

Pour le coach du Paris Saint-Germain, il est l’heure de tourner la page du transfert raté de Mbappé au Real Madrid. L’attaquant du PSG avait déjà été sifflé par le Parc lors du succès contre le RC Strasbourg (2e journée) dans les derniers jours du mercato. « Kylian est un grand professionnel, un footballeur extraordinaire et un mec super sur le plan humain. Il aime terriblement ce club, il l’a montré depuis son arrivée au club, il continue à le démontrer cette saison. Il est concentré sur l’idée de s’améliorer au quotidien pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs pour cette saison », a souligné Mauricio Pochettino selon les propos relayés par Foot Mercato. De nouveau buteur contre Clermont, Kylian Mbappé en est déjà à 4 réalisations en 5 apparitions cette saison. L’ancien monégasque semble déjà avoir oublié l’épisode de son départ manqué vers le Real.