Barça Mercato : Agüero se moque de la fausse arrivée de Mbappé

Publié par Timothy le 06 septembre 2021 à 16:50

Dans une vidéo publiée sur Twitch par l'influenceur Ibai Llanos, le nouvel attaquant du Barça, Sergio Agüero, a critiqué le professionnalisme de ses coéquipiers barcelonais. L'ancien joueur de Manchester City, actuellement blessé jusqu'au mois de novembre, en a aussi profité pour se prononcer sur la fausse arrivée de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Sergio Agüero n'est pas encore prêt pour retrouver les terrains, en convalescence jusqu'en novembre. Cela ne l'a pas empêché de déjà critiquer le professionnalisme de ses nouveaux coéquipiers. Dans une vidéo publiée sur Twitch, où il apparaît aux côtés de l'influenceur Ibai Llanos, le nouvel attaquant du Barça a comparé son nouveau club avec Manchester City, un club dont il a porté les couleurs ces dix dernières années.

"À Manchester City, nous arrivions une heure et demie avant l'entraînement et ici une demi-heure avant l'entraînement. Je me suis dit, je vais être au moins une heure avant pour, je ne sais pas, voir si je dois être en salle de sport ou faire des choses, que sais-je, mais il n'y avait personne, tout était éteint", a regretté l'ancien joueur des Citizens.

Mbappé vers le Real Madrid, c'était trop pour Agüero !

Sergio Agüero en a aussi profité pour revenir sur le faux transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. L'attaquant star français a tenu en haleine toute l'Espagne lors du mercato estival. Il a notamment reproché à Ibai Llanos de parler toute la journée du champion du monde français. "J'en ai marre de Mbappé. Tous les jours, on parle de Kylian Mbappé à Madrid... Tu veux que je te dise quoi ? De ne pas le signer ? Non mais c'est tous les jours ! 'Mbappé ! Mbappé ! Mbappé !' Toute la journée... Il est venu ? Non. Voilà", a-t-il affirmé.