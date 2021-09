OL : Lyon écrase Strasbourg et confirme sa montée en puissance

Publié par Ange A. le 12 septembre 2021 à 23:19

L’Olympique Lyonnais s’est imposé (3-1) contre le RC Strasbourg dimanche en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Il s’agit de la deuxième victoire de rang de l’ OL en championnat. Une bonne nouvelle avant de retrouver la Coupe d’Europe jeudi prochain.

L’ OL poursuit sa marche en avant contre le RC Strasbourg

L’Olympique Lyonnais semble enfin avoir trouvé son rythme. Dimanche, l’ OL a enchaîné sa deuxième victoire de rang en Ligue 1 Uber Eats. Lyon a dominé le RC Strasbourg (3-1) au Groupama Stadium en clôture de la 5e journée du championnat. Moussa Dembélé (8e), Jason Denayer (65e) et Lucas Paqueta (87e) ont contribué au succès de Lyon face à Strasbourg. Sur penalty, Habib Diallo (90+7) a permis aux visiteurs de sauver l’honneur. Grâce à ce succès, les Gones remontent à la 7e place du classement. Le club mosellan occupe le 15e rang.

De bon augure avant le retour en Coupe d’Europe

Cette victoire permet également à l’Olympique Lyonnais d’engranger de la confiance avant de signer son retour sur la scène européenne. Le club rhodanien se déplace en effet sur la pelouse des Glasgow Rangers lors de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Le club écossais s’est lui aussi imposé (1-2) samedi avant de recevoir l’ OL. Pour ce déplacement en Écosse, Peter Bosz n’est pas certain de pouvoir compter sur ses internationaux Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta et Tino Kadewere. Leurs pays étant classés à haut risque en cette période de pandémie, le Royaume-Uni exige une quatorzaine pour qu’ils puissent entrer dans son territoire. En attendant que la situation de ces internationaux soit clarifiée, le coach lyonnais est certain de pouvoir compter sur Jérôme Boateng. Le défenseur allemand, dernière recrue du club cet été, a étrenné le maillot des Gones face au RCSA.