Comme annoncé, Fabio Grosso sera bel et bien le 33e entraîneur de l'histoire de l'OL. Le technicien italien de 45 ans a signé son contrat vendredi soir.

Mercato OL : Fabio Grosso a officiellement signé jusqu’en 2025

Arrivé dans le Rhône ce vendredi, Fabio Grosso a rapidement finalisé l’accord définitif conclu avec John Textor pour sa signature à l’Olympique Lyonnais. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, confirmées par le journal Le Progrès, l’ancien coach du FC Sion a trouvé un accord définitif et a signé son contrat avec les Gones vendredi soir. Le club lyonnais ne devrait donc plus tarder à officialiser la nomination de son nouvel entraîneur.

Libre depuis son départ de Frosinone Calcio, Grosso remplace ainsi Laurent Blanc sur le banc de l’OL. Le quotidien régional précise même que celui qui a porté le maillot olympien en tant que joueur de 2007 à 2009 est attendu au Groupama Stadium pour assister au match de la cinquième journée de Ligue 1 contre le Havre AC, dimanche à 20h45. Fabio Grosso se serait engagé pour deux saisons, soit jusqu'en juin 2025. Après la signature de son contrat, il a livré ses premières impressions.

Les premiers mots de Fabio Grosso en tant que coach de Lyon

Après avoir paraphé son bail avec l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso s’est dit « ravi et impatient de démarrer l’aventure » sur le banc de l’équipe française. Comme prévu, le natif de Rome restera à Lyon pour assister au match de clôture de la cinquième journée du championnat entre la bande à Alexandre Lacazette et le Havre, dimanche soir. Le remplaçant de Laurent Blanc devrait ensuite diriger son premier match à Brest, le samedi prochain, à l'occasion de la sixième journée. Pour rappel, Fabio Grosso sera le quatrième technicien étranger à occuper le banc de l'OL après Vladimir Kovacevic, Sylvinho et Peter Bosz.