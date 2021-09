ASSE : Un important changement en vue chez les Verts !

Publié par Ange A. le 13 septembre 2021 à 10:25

Alors que le nouveau propriétaire reste attendu, l’AS Saint-Étienne prépare une surprise pour les 90 ans de Geoffroy-Guichard. Un important changement devrait survenir à l’ ASSE pour cette célébration.

Vers un changement de logo pour l’ ASSE

Ce lundi 13 septembre est une date importante dans l’histoire de l’AS Saint-Étienne. Le club célèbre en effet les 90 ans de l’ouverture de son antre mythique Geoffroy-Guichard. Pour marquer cet événement, le club du Forez a dévoilé son tout premier emblème sur son compte Twitter. Celui-ci a été utilisé de 1933 à 1940. Pour But Football Club, les Verts s’apprêtent à révéler leur nouveau logo. Le logo actuel date de 2000 et devrait être modifié à la faveur de l’arrivée d’un nouveau propriétaire. Le club du Forez attend un repreneur depuis l’annonce du retrait de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de la présidence. Pour Daniel Riolo, un dernier détail bloque l’annonce de la vente de Saint-Étienne.

La vente de Saint-Étienne déjà bouclée ?

Pour le journaliste de RMC Sport, la vente de l’ ASSE serait déjà actée. Il ne manquerait plus qu’à régler le cas de Bernard Caïazzo et définir le prochain organigramme du club ligérien. « Là c'est vendu. Tout est en place. Il faut juste que Bernard Caïazzo trouve un moyen de garder sa place au conseil à la Ligue et après c’est vendu. Il veut garder un pied dans l’histoire. La saison va être pour Saint-Étienne, une saison ennuyeuse avec comme objectif de se sauver pour que la vente se mette en place, que l’acheteur décide avec qui il va continuer. Mettre en place son projet », a déclaré Daniel Riolo dans L’After Foot selon les propos rapportés par Peuple-Vert.