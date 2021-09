ASSE Mercato : Un départ prestigieux annoncé à l’AS Saint-Étienne

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2021 à 00:45

La grosse rumeur lancée depuis plusieurs semaines par plusieurs sources concordantes a été confirmée ce mercredi. L’ ASSE perd l’un de ses plus anciens dirigeants.

Philippe Lyonnet quitte officiellement l’ ASSE

Annoncé fin août par le journal Le Progrès, le départ de Philippe Lyonnet a été officialisé ce mercredi par l’AS Saint-Étienne. En effet, le club ligérien a pondu un communiqué en début de soirée (18h) pour annoncer officiellement que son directeur général adjoint en charge de la communication et des médias cessent ses fonctions. Cependant, Jean-François Soucasse, le nouveau président délégué de l’ASSE depuis le 1er juillet dernier, a bel et bien décidé de se séparer de Philippe Lyonnet.

« Philippe Lyonnet cesse ses fonctions de Directeur général adjoint en charge de la communication et des médias au sein de l’AS Saint-Étienne. Le club salue l’important travail qu’il a accompli dans le développement de nombreux projets ainsi que dans la structuration du pôle communication auquel il a apporté toute son expertise. Philippe Lyonnet a contribué à la valorisation de l’image de l’ASSE en défendant les valeurs de l’institution avec rigueur, loyauté et passion. Le club lui souhaite pleine réussite dans ses futurs challenges professionnels », écrit l’ASSE sur son site officiel. Nommé au sein de la direction de l’ASSE depuis 2011, après un premier passage entre 2007 et 2009 sous l’ère Laurent Roussey, Lyonnet quitte ainsi les Verts.

Philippe Lyonnet déjà remplacé en interne ?

Selon les informations de But Football Club, Jean-François Soucasse, président délégué de Sainté depuis juillet, a d’ores et déjà réglé la succession de Philippe Lyonnet en optant pour une solution interne. Le média sportif révèle ainsi que « c’est l'actuel Community Manager du club Thomas Granger, qui devrait être le référent de Soucasse pour la communication et les relations avec les médias. Sans qu'un nouveau responsable de la "com" ne soit nommé. »