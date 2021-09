PSG Mercato : Mbappé, Leonardo sème la controverse au Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2021 à 07:05

Invité de Canal+ mardi soir, Leonardo a ouvertement affiché sa confiance concernant la situation de Kylian Mbappé. Après la prise de parole du directeur sportif du PSG, la controverse s’est emparée de la Maison-Blanche.

Leonardo ne voit pas Mbappé partir du PSG

Dans une interview accordée à Canal+ mardi soir, Leonardo est revenu sur la situation de Kylian Mbappé. Alors qu’une prolongation semble de plus en plus s’éloigner, le directeur sportif du Paris Saint-Germain estime que rien n’est encore perdu dans ce dossier et qu’une prolongation est encore possible pour le natif de Bondy.

« Mbappé représente la différence entre le superficiel et le profond. Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison. Le rapport de Mbappé avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ici ne voit le futur sans lui », a confié Leonardo avant de revenir sur l’échec des négociations avec le Real Madrid pour le transfert du joueur. « Le fait qu’il reste, c’était la seule nouvelle qui pouvait se passer. On n’a jamais pensé à faire tout ça sans Kylian. Vous savez l’histoire. On n’était pas content du comportement du Real Madrid », poursuit Leonardo.

Puis d’ajouter : « arriver la dernière semaine du mercato, commencer une négociation pour un des meilleurs joueurs au monde… On a été clair par rapport à l’offre qu’ils ont faite. Elle n’était pas suffisante de notre point de vue. C’était moins que ce qu’on a payé. Quant à leur dernière offre, elle n’est jamais arrivée. » Après cette sortie du dirigeant parisien, le discours aurait bien changé du côté de Madrid.

Mercato PSG : Le Real Madrid doute pour Mbappé

Présent aux côtés de Javier Tebas mercredi pour la promotion du nouvel accord économique entre la Liga et Burger King, Guti a été interrogé sur le dossier Kylian Mbappé. Contrairement au président de la Liga, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid s’est montré beaucoup plus prudent sur une arrivée gratuite de l’ex-Monégasque à Santiago Bernabeu, pariant même que le PSG allait tout mettre en oeuvre pour lui faire signer un nouvel engagement.

« Nous sommes ravis du retour d’Ancelotti. Que Mbappé arrive gratuitement ? Je ne pense pas, car la France fera tout ce qu'elle peut pour le renouveler, mais je l’espère », a indiqué l’entraîneur espagnol.