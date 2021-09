PSG Mercato : Mbappé fixe une exigence explosive pour prolonger

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2021 à 15:25

Après son transfert raté au Real Madrid durant le mercato estival, Kylian Mbappé serait finalement d’accord pour prolonger son contrat au PSG. L’attaquant de 22 ans pose toutefois une condition singulière au club parisien avant de parapher un nouveau bail.

Mbappé réclame une clause spéciale au Real Madrid

Dans une interview accordée à Canal+, Leonardo a ouvertement assuré qu’il ne « voit pas Kylian partir à la fin de cette saison ». Pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain, le « rapport de Mbappé avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ici ne voit le futur sans lui ». Autrement dit, le Paris SG ne compte pas se séparer de son numéro 7 et entend tout mettre en oeuvre afin de le convaincre de parapher un nouveau bail. Ce jeudi, le média Todo Fichajes lâche une bombe et rapporte que Kylian Mbappé est finalement d’accord pour renouveler son engagement avec l’actuel leader de Ligue 1.

Conscient de sa valeur aux yeux du club, l’enfant de Bondy tient à ce que le PSG empoche une belle somme d’argent sur son éventuel départ. Il est donc prêt à prolonger, mais à condition que Nasser Al-Khelaïfi et les siens acceptent d’inclure dans le nouveau contrat une clause spéciale. En effet, le quotidien espagnol explique que le partenaire de Lionel Messi et Neymar est prêt à signer un nouvel engagement avec le Paris SG s’il bénéficie d’un bon de sortie et que le Real Madrid venait avec une offre entre 80 et 100 millions d’euros.

Le PSG refuse la condition de Kylian Mbappé

Les clauses libératoires sont interdites en France, mais le clan Kylian Mbappé exige une clause spéciale signée sous seing privé afin que le protégé de Mauricio Pochettino puisse partir du Paris Saint-Germain si le Real Madrid revenait à la charge. Une condition refusée par la direction parisienne qui aimerait voir prolonger le joueur de trois à cinq ans, sans être contraint de le vendre. La publication espagnole ajoute que les négociations sont donc bloquées pour le moment entre les deux parties. Si aucun accord n’est trouvé d’ici le 1er janvier, Mbappé pourra aisément signer un pré-accord avec les Merengues et rejoindre la capitale espagnole l’été prochain sans aucune indemnité pour le PSG.