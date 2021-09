PSG Mercato : Le Paris SG officialise une signature importante !

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2021 à 17:25

Si sur le plan sportif les supporters du PSG attendent toujours que Lionel Messi fasse son match référence, le club, lui, se réjouit déjà de l’arrivée de la star argentine dans bien d’autres secteurs.

Le PSG annonce un partenariat avec Smart Good Things

Après Autohero et la maison Dior, le Paris Saint-Germain continue d’étendre la liste de ses partenaires. En effet, le club du président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé ce jeudi la signature d’un partenariat de 3 ans avec Smart Good Things, marque-label engagée et innovante de préparations pour boissons. « Le Paris Saint-Germain et Smart Good Things, marque-label engagée et innovante de préparations pour boissons, ont signé un partenariat pour 3 saisons, soit jusqu’en 2024. L’accord comprend notamment le développement d’une gamme de produits co-brandés qui repose sur un modèle de consommation vertueux pour l'environnement et pour la société, ainsi que le soutien financier de Smart Good Things aux actions du Fonds de dotation du Paris Saint-Germain », écrit le PSG sur son site officiel.

Après un mercato estival clinquant, les dirigeants parisiens veulent donc capitaliser sur le recrutement pour attirer de nouveaux investisseurs autour du label PSG. Après l’ASSE, le RC Lens et le SC Bastia, Smart Good Things rejoint le Paris SG en Ligue 1.

Bientôt des boissons PSG by Smart Good Things

Dans le cadre de ce partenariat, le Paris Saint-Germain investira 250 000 euros et fera un don de 25 % du chiffre d’affaires net généré par la vente des boissons Paris Saint-Germain by Smart Good Things pour financer les actions du Fonds de dotation Paris Saint-Germain en faveur des enfants. Smart Good Things est une entreprise innovante et engagée à forte croissance qui propose des boissons à la fois pour soi, pour le vivre-ensemble et la planète.

Ces « boissons du cœur » sont conçues de façon à réduire drastiquement l’empreinte carbone et les coûts liés au transport de l’eau, aux contenants volumineux, au suremballage. Grâce à quoi 25 % du chiffre d’affaires net issu de la vente des boissons sont reversés au profit d’engagements et de causes solidaires de ses partenaires à travers sa fondation Smart Good Foundation. De nombreux accords ont été signés avec de grands clubs sportifs, des grandes organisations culturelles et fondations (Paris Saint-Germain, RC Lens, AS Saint-Étienne, Paris La Défense Arena, The Voice…).