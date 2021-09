PSG Mercato : La confidence d'Herrera sur l'avenir de Mbappé

Publié par Ange A. le 17 septembre 2021 à 09:40

L’avenir de Kylian Mbappé a constitué l’un des gros feuilletons du dernier mercato estival. Coéquipier de l’attaquant de 22 ans, Ander Herrera assure qu’il connaissait déjà l’épilogue de ce feuilleton estival.

Révélation d’Ander Herrera au sujet de Kylian Mbappé

Si le Paris Saint-Germain est parvenu à recruter Lionel Messi gratuitement, il aurait également pu perdre Kylian Mbappé cet été. L’attaquant du PSG était notamment sur les tablettes du Real Madrid. Le club espagnol a d’ailleurs multiplié les offensives pour boucler le transfert de Mbappé. Mais la direction parisienne s’est montrée ferme et n’a pas cédé son crack. Une issue que connaissait déjà Ander Herrera. Le milieu espagnol confie en effet avoir été informé par son jeune compatriote qu’il n’allait pas bouger cet été. « Je lui avais demandé deux semaines avant la fin du marché des transferts, sous le ton de la blague, et il m’avait répondu : "Non, non, je suis là, je suis là". Donc tout ce qui sortait dans la presse m’a semblé étrange. […] Ce que je lisais dans la presse ne coïncidait pas avec ce que je voyais au jour le jour », a confié le milieu de terrain à la SER.

Quel avenir pour Mbappé au PSG ?

Resté au PSG, Kylian Mbappé est parti pour honorer la dernière année de son contrat à son terme. Il pourrait alors rejoindre le club de ses rêves en tant qu’agent libre l’été prochain. Si la perspective enchante le Real Madrid, elle est écartée au Paris Saint-Germain. Le board parisien ne compte pas en effet lâcher son prodige gratuitement, voir même le libérer tout court. Dans une récente sortie, Leonardo, le directeur sportif parisien, a réitéré son vœu de prolonger le contrat de Mbappé. Une situation qui semble inquiéter le Real comme l’assure Marca. Ce feuilleton est parti pour reprendre de plus belle dans les prochains mois.