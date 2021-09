PSG Mercato : Le Real peut trembler pour Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 17 septembre 2021 à 07:40

Gros feuilleton des derniers jours du mercato estival, l’avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Cette fois, la presse espagnole évoque une certaine crainte du Real Madrid dans ce dossier.

Le Real Madrid en danger pour Kylian Mbappé ?

Comme Cristiano Ronaldo et son éternel rival Lionel Messi, Kylian Mbappé a également fait parler de lui cet été. Outre sa disette à l’Euro 2020 et son penalty raté contre la Suisse, l’avenir de l’attaquant du PSG a également tenu en haleine les amoureux du ballon rond. L’avant-centre tricolore était notamment courtisé par le Real Madrid. Le club espagnol a même multiplié les offensives pour s’attacher les services du numéro 7 parisiens. Mais au final, l’exécutif parisien n’a pas cédé aux avances madrilènes et l’ancien monégasque est resté dans la capitale. Peu enclin à prolonger son contrat, qui expire dans un an, le champion du monde pourrait donc rejoindre les Merengues libre dans un an. Les dirigeants espagnols restent néanmoins sur leurs gardes à ce sujet.

Le Real craint un énorme revirement dans ce dossier XXL

Marca évoque en effet un certain scepticisme du côté du Real madrid concernant l’avenir de Kylian Mbappé. La publication madrilène assure que le board madrilène craint une prolongation du natif de Bondy au Paris Saint-Germain. Une crainte fondée tant Doha ne compte pas lésiner sur les moyens pour retenir sa superstar aux côtés des galactiques Neymar Jr et Lionel Messi, recruté libre cet été. Ancien milieu du Real, Guti avait déjà fait d’un certain doute dans ce dossier. Le milieu espagnol estime en effet que l’ancien monégasque ne quittera pas le PSG en tant que joueur libre. « Je ne pense pas, car la France fera tout ce qu’elle peut pour le renouveler, mais je l’espère », confiait-il notamment. Comme pour dire Pars peut croire en ses chances de conserver son crack cet été.