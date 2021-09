PSG Mercato : Succession Mbappé, l’Inter répond cash à Leonardo

Publié par Timothée Jean le 17 septembre 2021 à 14:20

Malgré les propos rassurants de Leonardo, la possibilité de voir Kylian Mbappé quitter le PSG en fin de saison est bel et bien réelle, l’attaquant français étant au terme de son contrat. Pour le remplacer, le club parisien aurait des vues du côté de l’Inter Milan. Et les Nerazzurri n’ont pas tardé à répondre aux Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Lautaro Martinez ciblé pour la succession de Mbappé ?

Si les noms d'Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Richarlison (Everton) et Mohamed Salah (Liverpool) sont régulièrement annoncés au PSG, Leonardo scrute également d’autres horizons en vue de la succession de Kylian Mbappé. Selon Le Corriere dello Sport, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a coché le nom de Lautaro Martinez.

Arrivé en juillet 2018 en provenance de Racing Club (Argentine) pour 25 millions d’euros, l’international argentin s’est rapidement imposé à l’Inter Milan. Son duo avec Romelu Lukaku était l’un des plus prolifiques en Europe la saison dernière. Lors du mercato estival passé, le Real Madrid s’est heurté à l’intransigeance du club lombard avec une offre de 40 millions d’euros. Devenu l’unique fer de lance d’une attaque milanaise orpheline de Romelu Lukaku, retourné à Chelsea cet été, Lautaro Martinez n’est pas à vendre aux yeux de ses dirigeants. Mais Leonardo veut profiter de l’excellence de ses relations avec l’Inter Milan depuis le transfert d’Achraf Hakimi contre 71 millions d’euros pour espérer avoir gain de cause dans ce dossier. Seulement, l’affaire s’annonce déjà très compliquée.

Lautaro Martinez proche d’une prolongation

Après le départ de Romelu Lukaku, l’Inter Milan compte bien s’appuyer sur Lautaro Martinez pour le futur. Alors que son actuel engagement court jusqu’en juin 2023, l’attaquant de 24 ans s’apprête à parapher un nouveau bail qui devrait le lier à l’Internationale sur le long terme.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, le compatriote de Lionel Messi est sur le point de signer un nouveau contrat de cinq ans, soit jusqu’au 30 juin 2026. Une tendance confirmée par Giuseppe Marotta au micro de Sky Sport Italia. « Plus qu’une prolongation de contrat, on peut dire que c’est un allongement de contrat et nous devons récompenser la progression et le travail de nos joueurs. Lautaro est arrivé ici jeune, c’est un grand talent et il est juste de le reconnaître en lui offrant un contrat équivalent à son nouveau statut. Dans les prochains jours arriveront les signatures, ainsi que l’annonce officielle », a déclaré l’administrateur délégué de l’Inter Milan. Autrement dit, le PSG va devoir revoir ses plans concernant le natif de Bahia Blanca.