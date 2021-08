Inter Milan Mercato : Officiel, Lukaku retourne à Chelsea

Publié par Timothée Jean le 12 août 2021 à 20:35

C’est désormais officiel ! Romelu Lukaku, champion d’Italie avec l’Inter Milan la saison dernière, s’est officiellement engagé avec Chelsea pour une somme colossale.

Inter Milan Mercato : Lukaku signe son retour à Chelsea

Chelsea tient enfin son grand attaquant. En quête d’un nouvel avant-centre, les Blues ont entamé des discussions avec l’Inter Milan pour la venue de Romelu Lukaku. Et après plusieurs semaines de négociations âpres, les dirigeants londoniens sont finalement parvenus à mettre la main sur le buteur belge.

Romelu Lukaku s’est engagé avec Chelsea pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2026. Auteur d’une excellente dernière saison sous les couleurs milanaises (24 buts, 10 passes décisives), le joueur de 28 ans fait donc son retour au sein de son ancien club après l’avoir quitté à l’été 2014.

« L’un des attaquants les plus prolifiques du football européen, Lukaku est de retour dans le club qu'il a soutenu dans sa jeunesse (…) Le Belge a signé un contrat de cinq ans et va ajouter une puissance de feu offensive l'équipe des champions d’Europe de Thomas Tuchel », peut-on lire dans le communiqué du club.

115 M€ pour son transfert

Grand artisan du sacre de l'Inter Milan en Serie A la saison dernière, Romelu Lukaku va donc défendre les couleurs des Blues. Le montant de son transfert est estimé à environ 115 millions d’euros, selon la presse anglaise. Le Diable rouge n’a pas caché sa joie de retourner « à la maison » et est prêt à travailler d'arrache-pied pour aider l’équipe de Chelsea à atteindre ses objectifs cette saison.

« Je suis heureux et béni d'être de retour dans ce merveilleux club (…) je suis venu ici comme un enfant qui avait beaucoup à apprendre, maintenant je reviens avec beaucoup d'expérience et plus mature », a-t-il réagi. L’ancien joueur de Manchester United a hâte de démarrer sous ses nouvelles couleurs.

Thomas Tuchel espère pouvoir compter sur sa nouvelle arme offensive pour le match face à Crystal Palace prévu samedi prochain (16h), comptant pour la première journée de la Premier League.