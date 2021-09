PSG Mercato : Succession Mbappé, le gros coup Haaland se précise

Publié par JEAN-LUC D le 15 septembre 2021 à 22:05

En cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland est la cible prioritaire du PSG pour venir prendre sa place dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Et à Dortmund, le départ de l’attaquant norvégien semble déjà dans les esprits.

Le départ d’Erling Haaland déjà acté à Dortmund ?

Arrivé en janvier 2020 en provenance du RB Salzbourg pour 20 millions d’euros, Erling Haaland est annoncé sur le départ l’été prochain. Selon plusieurs sources concordantes, l’international norvégien dispose d’une clause libératoire activable dès l’été contre un montant compris entre 75 et 100 millions d’euros. Une situation confirmée dans les colonnes du journal madrilène AS par l’ancien directeur général du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge.

« Je connais Aki (Hans-Joachim Watzke, directeur général du BVB) et je sais qu'il est un homme de parole. Il a dit qu'il ne le vendrait pas et il l'a fait. Mais il sera très difficile de le garder en Bundesliga au-delà de 2022, date à laquelle, si j'ai bien compris, une clause de rachat entrera en vigueur. Il n'arrête pas de marquer et les clubs font déjà la queue pour le convaincre, lui et son agent », a déclaré l’ancienne gloire du football allemand. D’ailleurs, le BVB aurait lancé la succession du Golden Boy 2020.

Le Borussia cherche le successeur d'Haaland

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, Erling Haaland devrait ainsi quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison en cours. Conscient de la situation, le club allemand s’est déjà lancé à la recherche de son éventuel successeur. Et d’après les informations de Bild, les dirigeants du BVB ont coché les noms de plusieurs attaquants dont Lautaro Martinez de l’Inter Milan et Timo Werner de Chelsea.

D’autres pistes comme celle menant à l’international français Marcus Thuram dont la clause libératoire est fixée à 45 millions d’euros par le Borussia Mönchengladbach. Le club de la Ruhr s’intéresse également à Andrea Belotti qui dispute sa dernière année de contrat avec le Torino. Alors que le nom de leur phénomène de 21 ans est annoncé un peu partout en Europe, les décideurs du Borussia Dortmund préparent d’ores et déjà sa succession. Une bonne nouvelle pour Leonardo qui négocie déjà avec le représentant de Haaland, Mino Raiola. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à réaliser ce très gros coup.