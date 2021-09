PSG : Le Paris SG officialise un retour historique contre Lyon !

Publié par Timothée Jean le 17 septembre 2021 à 16:20

Le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais dimanche soir pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. À deux jours de ce choc du championnat français, le club de la capitale vient de prendre une décision.

PSG : « Phil Collins revient au Parc dimanche »

C’est la fin d’un feuilleton qui a alimenté les conversations autour du Paris Saint-Germain depuis la présentation des nouvelles recrues au Parc des Princes le 14 août dernier. En effet, les supporters parisiens n'avaient pas apprécié le changement de l’emblématique « Who Said I Would » de Phil Collins au profit de « Intro » signé DJ Snake pour l’entrée des joueurs du PSG au Parc des Princes.

Le célèbre DJ était même sorti de son silence pour demander au club de rétablir les choses dans leur ordre historique. « J’ai fourni un son pour la vidéo de présentation de Messi. J’ai découvert comme vous qu’on en a fait une musique d’intro pour l’entrée des joueurs alors que ça ne s’y prête pas. Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs », a écrit le compositeur lundi soir sur Twitter et Instagram.

Comme pour donner suite à la grogne qu’a suscité ce changement, le Paris SG a rendu public un communiqué ce vendredi pour annoncer le retour de Phil Collins dès dimanche pour le choc de la sixième journée de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais, dimanche soir.

Le communiqué du Paris Saint-Germain

« Devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs, Phil Collins revient au Parc dimanche. En parallèle, les échanges se poursuivent avec de nombreux artistes pour renforcer notre identité avec une sonorité ambitieuse, contemporaine et parisienne », écrit le PSG sur son compte Twitter officiel. Un choix qui devrait également être suivi de très près par les supporters de l’écurie de la capitale